Кристиан Эриксен покинул Интер

Полузащитник Кристиан Эриксен покинул миланский "Интер" . Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор - согласно регламенту Серии А, теперь футболист не может играть в Италии.

Ранее сообщилось, что Кристиан может вернуться в свой первый клуб - "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина - "Аякс".