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Кристиан Эриксен покинул Интер

Италия
(1 голосов)

Датчанин не может играть в Италии из-за проблем со здоровьем

Кристиан Эриксен покинул Интер

Новина українською

Полузащитник Кристиан Эриксен покинул миланский "Интер". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор - согласно регламенту Серии А, теперь футболист не может играть в Италии.

Ранее сообщилось, что Кристиан может вернуться в свой первый клуб - "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина - "Аякс".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Комментарии (3)
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Запорізьке Торпедо (zp)
17.12.2021 в 17:03
сколько их еще будет, завязавших футбольных сердечников, после "вакцинации от ковида"
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0
-2
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djeff2015 (Запорожье)
17.12.2021 в 16:33
если не дурак и хочет еще подышать в этом мире, то завершит карьеру активную....
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
17.12.2021 в 16:28
Мне кажется,лучше не стоит возвращаться в футбол после такого. Здоровье важнее.
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+3
0


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