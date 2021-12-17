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Кристиан Эриксен покинул Интер
Датчанин не может играть в Италии из-за проблем со здоровьем
Полузащитник Кристиан Эриксен покинул миланский
Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания - Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор - согласно регламенту Серии А, теперь футболист не может играть в Италии.
Ранее сообщилось, что Кристиан может вернуться в свой первый клуб - "Оденсе". Полтора месяца назад запрашивала информацию по поводу Эриксена еще одна бывшая команда датчанина - "Аякс".
???????? | CHRIS— Inter ???????????? (@Inter) December 17, 2021
PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 !
I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo
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