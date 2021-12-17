Серия А. Лацио - Дженоа 3:1. Чуть лучше, но все еще очень плохо

Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа" 3:1

Голы: Педро 36, Ачерби 75, Дзакканьи 81 - Мелегони 86

"Лацио": Стракоша, Хюсай (Раду 73), Луис Фелипе (Патрик 84), Ачерби, Марушич, Катальди (Лейва 74), С. Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто 73), Фелипе Андерсон (Мурики 84), Педро, Дзакканьи

"Дженоа": Сиригу, Ванхезден (Бираски 46), Васкес, Кришито, Гильоне (Сабелли 60), Стураро (Эрнани 46), Бадель, Портанова (Мелегони 82), Камбиазо, Пандев (Экубан 60), Дестро

Предупреждения: Гильоне 30, Васкес 60, Портанова 73

Предыдущий тур был объявлен провальным для грандов и удачным для аутсайдеров. "Венеция" и "Удинезе" отобрали очки у Топов, причём не впервые в сезоне. А с "Лацио" в гостях вничью играли "Удинезе" и "Кальяри", ещё и забив ему шесть мячей на двоих (удинцы забили четыре в начале декабря). В целом римляне в плохой форме, выиграли лишь три из десяти матчей во всех турнирах. После поражения от "Сассуоло" Маурицио Сарри даже отменил тренировку, устроив тяжёлый полуторачасовой разговор, тяжело говорил с игроками и президент Клаудио Лотито.

То есть у "Дженоа" был шанс набрать очки. Ещё и из-за отсутствия заболевшего Чиро Иммобиле, без которого атака "Лацио" выглядит просто беспомощной. У самих генуэзцев атака как раз начала просыпаться. Форварды Дестро и Экубан забили, почти все травмированные авторы голов (15-ти из 18-ти) вернулись в строй. Наконец-то и пришла первая победа. После которой Андрей Шевченко говорил о поднятии морали и о том, что игроки отдали все. Впрочем, "отдали все" принесло лишь 1:0 над крайне слабой "Салернитаной" в Кубке. Общий уровень все еще низок.

По ходу матча казалось, что прогресс команды Шевченко присутствует. В первые 35 минут она даже больше владела мячом. Уже посылала в прессинг троих игроков. По-прежнему коротко разыгрывала возле своей штрафной, но на этот раз почти не ошибалась. В третьей четверти матча посылала в прессинг четверых, давила довольно агрессивно, несколько раз забрасывала в штрафную. В итоге забила в третьем матче подряд во всех турнирах. Оборона также вроде бы держалась, "Лацио" играл крайне медленно и угрожал воротам мало. Но даже при этом забил трижды.

Педро мог забить дважды, развернув перед этим защитников. Его удар издали Сиригу потащил из-под перекладины, удар из центра штрафной Ванхезден вытащил с линии ворот. На 36-ой же "Дженоа" вернулась к старому, потеряла мяч на выходе из обороны, и Фелипе Андерсон покатил испанцу. Минуты с 65-ой "Лацио" вернул себе инициативу. Создавал по-прежнему мало. Сиригу отбил один удар, Раду с 17-ти метров во время розыгрыша штрафного. Но пропустил два. Луис Альберто навесил угловой во вратарскую на голову Ачерби. А Дзакканьи обогнал сонного Сабелли.

Гол престижа гости забили в интересной контратаке через левый фланг. Латераль Камбиазо прострелил, а Мелегони замкнул хорошим ударом.

Минуты солидности сменялись десятками минут темноты. Первый тайм "Дженоа" завершила без единого удара по воротам. Уже далеко не впервые в каденции Шевченко. Пропускала совершенно необязательные мячи из-за слишком рыхлой обороны. Украинский наставник остается с одним очком и 13-ю пропущенными в шести матчах лиги. "Лацио" радуется тому, что в низшей точке своего кризиса встретил такого слабого соперника, побеждает после трех матчей дома во всех турнирах без побед и надеется этим начать новый путь.