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Поражения – уже традиция для Шевы. Лацио - Дженоа 3:1. Обзор матча, видео голов

Италия
(1 голосов)

Лацио - Дженоа ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 17.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Поражения – уже традиция для Шевы. Лацио - Дженоа 3:1. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состоялся очередной матч Серии А с участием "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко. Ничего нового и чрезвычайного не случилось, просто поражение, к которым приходится привыкать тем, кто следит за карьерой украинского тренера в топ-чемпионате. На неделе "грифоны" одолели "Салернитану", но это был Кубок. В чемпионате продолжается падение.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 18-й тур
Рим. "Стадио Олимпико"
"Лацио" - "Дженоа" 3:1
Голы: Педро 36, Ачерби 75, Дзакканьи 81 - Мелегони 86

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В статье: Дженоа (Генуя)
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Комментарии (6)
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Dnepr-75 (Днiпро)
17.12.2021 в 22:35
В отставку и в Минай. Тренерскую работу с низов начинать надо было, были бы знания и опыт.
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 22:15
Фуууууууууууууууууууууууууууууууууууу!!!!!!!!!
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 22:13
Обожаю Хави! Но, как игрока!
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0
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Цап-царап (Харків)
17.12.2021 в 22:13
Всё голы красивые.
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0
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 22:14
И хтз - очень красивый)))
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ТолькоДНЕПР (Днепр)
17.12.2021 в 22:12
Пора домой....))) (вместе со всей командой)
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