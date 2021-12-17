Поражения – уже традиция для Шевы. Лацио - Дженоа 3:1. Обзор матча, видео голов

Состоялся очередной матч Серии А с участием "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко. Ничего нового и чрезвычайного не случилось, просто поражение, к которым приходится привыкать тем, кто следит за карьерой украинского тренера в топ-чемпионате. На неделе "грифоны" одолели "Салернитану", но это был Кубок. В чемпионате продолжается падение.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 18-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Дженоа" 3:1

Голы: Педро 36, Ачерби 75, Дзакканьи 81 - Мелегони 86