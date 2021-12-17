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Серия А. Интер уничтожает Салернитану и укрепляется на первом месте

Италия
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5:0

Серия А. Интер уничтожает Салернитану и укрепляется на первом месте

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 18-й тур

Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Интер" 0:5

Голы: Перишич 11, Думфриз 33, Алексис Санчес 52, Лаутаро Мартинес 77, Гальярдини 87

"Салернитана": Фиорильо, Делли Карри, Дьомбер (Зортеа 81), Гальоло, Богдан, Раньери (Ярошински 71), Л. Кулибали, Кастанос (Скьявоне 61), Оби, Рибери (Гондо 71), Симы (Джурич 61)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони (Димарко 56), Думфриз, Барелла (Видаль 56), Брозович (Гальярдини 71), Чалханоглу, Перишич (Коларов 78), Джеко, Алексис Санчес (Лаутаро Мартинес 56)

Предупреждения: Дьомбер 53 - Барелла 18, Чалханоглу 76

"Интер" вышел на первое место в лиге, которое считает своим законным и упускать не собирается. До выезда в Салерно победил в пяти матчах подряд и не проиграл в девяти (семь побед), первый и по забитым с большим преимуществом. Если забивал дважды - ставал первой командой Серии А за 71 год с сотней голов в календарном году. А "Салернитана" в семи предыдущих матчах набрала одно очко и забила один мяч, идет последней и пребывает под угрозой немедленного исключения из лиги из-за неспособности найти нового владельца. Все здесь было ясно.

Поначалу фаворит создавал немного. Успокоился после углового Чалханоглу и удара головой Перишича, даже немного отдал инициативу. Рибери прорвался слева, вывел Оби на вратаря, и Жоэль, если бы пробил не в Хандановича, а мимо него, сравнял бы счет. Но тут же миланцы поняли, что шутки кончились и организовали контратаку. Джеко прострелил на Думфриза, а тот пробил с рикошетом от перекладины. Этот гол и стал сотым в календарном году. А в начале второго тайма Джеко, Чалханоглу и Алексис Санчес разыграли еще одну классную контратаку.

На этом матч можно было заканчивать. Но по регламенту нужно было продолжать. И "Интер" без особых усилий нашел еще два гола. После пасов вразрез в штрафную мяч отскакивал от соперников к Лаутаро Мартинесу и Гальярдини.

103 гола за календарный год - также рекорд клуба всех времен, в этом сезоне из них забиты 48. Кроме этого, впервые за 25 лет удалось выиграть пять матчей подряд без пропущенных. С результатами 2:0, 2:0, 3:0, 4:0 и 5:0. Сколько получит "Торино" в среду?

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В статье: Серия А Интер (Милан) Салернитана
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