Интер впервые в своей истории забил 100 голов в Серии А за год

В рамках 19-го тура Серии А лидер турнирной таблицы "Интер" в гостях обыграл аутсайдера "Салернитану" со счетом 5:0. Матч запомнился не только самым большим разгромом для обеих команд в этом сезоне, но и установленным рекордом "неррадзурри".

"Интер" впервые в своей истории перешел планку в 100 голов за календарный год. В общей сложности на его счету было 103 мяча, ведь юбилейным стало взятие ворот Дензела Думфриса. Оно было вторым по счету в этом матче.

До этого лучшим результатом "Интера" была отметка в 99 голов в 1950 году. Отметим, что тогда же Милан забил 120 мячей.

Напомним, что у подопечных Симоне Индзаги есть возможность еще увеличить свое достижение, ведь 22 декабря “Интер” проведет финальный матч года, в котором примет “Торино” на “Сан-Сиро”.

Сейчас "неррадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайших соперников "Милан", "Аталанту" и "Наполи" на четыре, шесть и семь очков соответственно. Правда, у этих трех команд есть еще матч в запасе. Также у “Интера” лучший показатель забитых среди всех команд – 48.