  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Интер впервые в своей истории забил 100 голов в Серии А за год
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Интер впервые в своей истории забил 100 голов в Серии А за год

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Самая результативная команда Италии прямо сейчас

Интер впервые в своей истории забил 100 голов в Серии А за год

Новина українською

В рамках 19-го тура Серии А лидер турнирной таблицы "Интер" в гостях обыграл аутсайдера "Салернитану" со счетом 5:0. Матч запомнился не только самым большим разгромом для обеих команд в этом сезоне, но и установленным рекордом "неррадзурри".

"Интер" впервые в своей истории перешел планку в 100 голов за календарный год. В общей сложности на его счету было 103 мяча, ведь юбилейным стало взятие ворот Дензела Думфриса. Оно было вторым по счету в этом матче.

До этого лучшим результатом "Интера" была отметка в 99 голов в 1950 году. Отметим, что тогда же Милан забил 120 мячей.

Напомним, что у подопечных Симоне Индзаги есть возможность еще увеличить свое достижение, ведь 22 декабря “Интер” проведет финальный матч года, в котором примет “Торино” на “Сан-Сиро”.

Сейчас "неррадзурри" продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайших соперников "Милан", "Аталанту" и "Наполи" на четыре, шесть и семь очков соответственно. Правда, у этих трех команд есть еще матч в запасе. Также у “Интера” лучший показатель забитых среди всех команд – 48.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Серия А Интер (Милан) Симоне Индзаги
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
OptaPaolo

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...