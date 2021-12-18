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У Эриксена есть два предложения продолжить карьеру. Аякс к футболисту не обращался

Италия
(1 голосов)

Пока игрок без клуба

У Эриксена есть два предложения продолжить карьеру. Аякс к футболисту не обращался

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 17 декабря, Кристиан Эриксен попрощался с "Интером". Пока датчанин находится без клуба, но его агент Мартин Скотс уже получает приглашение по трудоустройству полузащитника.

Скотс заявил, что Эриксеном интересовалась два клуба, но не назвал какие именно. Также Фабрицио Романо написал в своем Twitter, что среди них не было "Аякса", да и вообще амстердамцы пока не обращались к футболисту, несмотря на слухи.

Напомним, что нидерландский клуб связывали с Эриксеном в контексте наиболее вероятного продолжения карьеры датчанина. За "Аякс" выступает Дэйли Блинд с таким же кардиостимулятором, который был установлен Кристиану после инцидента на Евро-2020 прошлым летом.

Отметим, что Эриксен не выходит на поле с тех пор (12 июня) – он пропустил уже больше полугода.

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В статье: Кристиан Эриксен Аякс (Амстердам)
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Источник:
Fabrizio Romano

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