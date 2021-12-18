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У Эриксена есть два предложения продолжить карьеру. Аякс к футболисту не обращался
Пока игрок без клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 17 декабря,
Скотс заявил, что Эриксеном интересовалась два клуба, но не назвал какие именно. Также Фабрицио Романо написал в своем Twitter, что среди них не было "Аякса", да и вообще амстердамцы пока не обращались к футболисту, несмотря на слухи.
Напомним, что нидерландский клуб связывали с Эриксеном в контексте наиболее вероятного продолжения карьеры датчанина. За "Аякс" выступает Дэйли Блинд с таким же кардиостимулятором, который был установлен Кристиану после инцидента на Евро-2020 прошлым летом.
Отметим, что Эриксен не выходит на поле с тех пор (12 июня) – он пропустил уже больше полугода.
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