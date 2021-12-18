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Ибрагимович: Мбаппе своими действиями напоминает Роналдо – очень элегантный в игре, а Холанд одержим голами

Италия
(1 голосов)

Экспертное мнение от одного из лучших форвардов в истории

Ибрагимович: Мбаппе своими действиями напоминает Роналдо – очень элегантный в игре, а Холанд одержим голами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сравнил двух молодых форвардов современности: 22-летнего Килиана Мбаппе и 21-летнего Эрлинга Голанда:

“Мне нравятся элегантные игроки – настолько совершенные, насколько это возможно. Когда ты футболист, то можешь видеть, как они мыслят и передвигаются. Мне нравятся футболисты, читающие действия до того, как они происходят.

Думаю, Мбаппе своими действиями напоминает Роналдо. Он очень элегантен в своей игре. Холанд хорош, потому что одержим голами. Он не делает больше, чем ему нужно, Эрлинг сосредоточен только на голах. Есть, например, игроки, которые думают, что им по силам сделать больше, чем они могут. Это не интеллект. В Холанде я вижу интеллект – он просто хочет забивать голы. Он знает, что может забивать голы. И пытается это делать”, – сказал Ибрагимович.

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В статье: Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
CBS Sports

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