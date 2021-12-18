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Наполи зимой хочет купить защитника Эвертона

Италия
(1 голосов)

Планируют закрыть дыру в обороне

Наполи зимой хочет купить защитника Эвертона

Фото: goal.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Итальянский "Наполи" уже в январе готов оформить переход центрального защитника "Эвертона" Йерри Мины. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на Todofichajes.

"Ириски" не прочь продать защитника, ведь им нужны средства. Рафаэль Бенитес согласился отпустить колумбийца.

Неаполитанцы хотят закрыть позицию центрального оборонца, ведь Константинос Манолас покинул клуб и перешел в “Олимпиакос”.

Отметим, что Мина был приобретен “Эвертоном” в 2018-м году из “Барселоны” за 30,25 млн евро. Сейчас его стоимость по данным аналитического портала Transfermarkt составляет 20 млн евро.

В этом сезоне на счету колумбийца всего семь матчей в составе "ирисок". Много времени он пропустил из-за травмы, в том числе и сейчас Мина находится в лазарете.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Наполи (Неаполь) Йерри Мина
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Источник:
Goal.com

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