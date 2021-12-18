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Ювентус заинтересован в подписании нападающего Арсенала
Дни Пьера в Лондоне сочтены
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ювентус" собирается пригласить в январе 32-летнего форварда лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Клуб Аллегри хочет усилить линию атаки перед весенней частью сезона. "Старая синьора" видит в лице Обамеянга доступный вариант. Напомним, игрок имеет напряженные отношения в команде и ранее был лишен капитанской повязки.
В текущем сезоне форвард провел за "Арсенал" 15 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока составляет 25 млн евро.
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