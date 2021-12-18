Серия А. Аталанта - Рома 1:4. Вот так бывает

Серия А. 18-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 1:4

Голы: Кристанте 45+1 (автогол) - Абрахам 1, 82, Дзаньоло 27, Смоллинг 72

"Аталанта": Муссо, Толой, Паломино, Джимсити (Муриэль 33), Хатебур (Дзаппакоста 78), Де Роон, Фройлер, Пеццелла (Меле 78), Иличич (Малиновский 46), Пашалич (Миранчук 64), Сапата

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Верету (Бове 90+1), Мхитарян, Винья, Дзаньоло (Шомуродов 69), Абрахам (Кумбулла 90+1)

Предупреждения: Де Роон 7 - Дзаньоло 9, Ибаньес 49, Манчини 74

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Вот так бывает. "Аталанта" не проигрывала в десяти матчах подряд, забив в них 27 мячей и добыв восемь побед. В том числе и в гостях над "Ювентусом" и "Наполи". В 17-ти турах выдала лучший результат в эру Джан Пьеро Гасперини. В 17-ом устроила камбек в Вероне после провального начала и с запасными, что тренер воспринял как признак характера. Все наперебой говорят о её борьбе за Скудетто. Гаспу осталось лишь призывать не думать о Рождестве и сохранять уровень концентрации, а также улучшить результаты дома. Ничего не получилось.

"Роме" срочно следовало улучшить результаты в гостях. Три победы над командами из зоны вылета и пять поражений от других - слабо. Также следовало улучшать результаты в матчах против грандов, в которых, в пяти, до выезда в Бергамо набрала лишь одно очко. Улучшить игру в целом, невзрачную даже против аутсайдеров. Не застрять в середняках далеко от Топ-4. Для всего этого сегодня нужен был результат любой ценой.

Вопросы к "Аталанте" перед матчем все же оставались. Дома она выиграла лишь три из первых восьми матчей. У грандов в Бергамо не выиграла три подряд. В предыдущих двух матчах на всех полях - против "Вильярреала" и "Вероны" - ужасно начала первый тайм, до этого в Неаполе провалила начало второго. Здесь начало было весьма похожим на матч против "Вильярреала". 69 процентов времени первого тайма мяч был у хозяев, но они выглядели совершенно медленными и беспомощными в атаке, а в обороне пропускали контратаки слишком легко.

Все шло по плану Жозе Моуриньо. Жёсткая битва, с постоянными стыками, фолами, спорами. Глубокая оборона и редкие контратаки. Уже на первых секундах Абрахам прорвался мимо троих слишком рыхлых защитников. Прорвался и Дзаньоло, отдав пяткой, получив от Верету и пройдя мимо Джимсити прямо до вратаря. На каждый из голов бергамцы отвечали. Но лишь однажды, и лишь силами защитников. Удары Джимсити издали и Толоя в упор справа вытащил Патрисиу. Ну а Муриэлю повезло с его ударом издали и рикошетом от Кристанте.

Муриэля Гасперини выпустил уже на 33-ей минуте вместо центрального защитника. Перейдя на крайне редкую для себя схему 4-2-3-1. Он явно признавал, что проигрывал тактически. Продолжал бросать игроков на поле и после перерыва. Руслан Малиновский, вернувшийся после дисквалификации, пробил штрафной с фланга под перекладину. Однако удар украинца Патрисиу вытащил, а к середине тайма "Рома" даже осмелела. Выравняла игру. И после отмены гола Паломиино из-за офсайда забила. Заброс со штрафного Смоллинг замкнул в упор голенью.

Абрахам еще и добил в контратаке. Верету прорвался справа, прострелил, мяч срикошетил туда, где был англичанин.

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Впервые после семи матчей "Аталанта" проигрывает "Роме". Впервые после десяти проигрывает кому-либо в лиге. Впервые в сезоне пропускает четыре. Подтверждает серьёзные проблемы дома. Что случилось? Думала об отпуске? Серия отличных результатов слишком успокоила и заслонила очевидные игровые проблемы? Или же виноват Гасперини с его кадровыми решениями? Слева играл явный запасной Пеццелла, Малиновский, как и против "Вильярреала", начал в запасе. В Вероне украинца также не было в первых 11-ти, и там также было немало проблем.

А "Рома"? Она переиграла соперника тактически. Моуриньо после 12-ти Топ-матчей в Англии и Италии без побед наконец-то победил в таком. А главное - "волки" боролись яростнее, понимая, что могли потерять больше в этом матче, могли уж слишком отстать. Теперь отстают от "Аталанты", которая третья, на шесть очков. Можно догнать. Особенно - после такой, добавляющей уверенности в себе, победы.