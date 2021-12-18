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Выход Малиновского ситуацию не исправил. Видео голов и обзор матча Аталанта - Рома 1:4

Италия
(1 голосов)

Домашний разгром для бергамцев

Выход Малиновского ситуацию не исправил. Видео голов и обзор матча Аталанта - Рома 1:4

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Свою прекрасную серию из шести побед подряд в Серии А бергамский клуб прервал там, где он в этом сезоне выступает хуже - в родных стенах. После предыдущего фиаско от "Вильярреала" в Лиге чемпионов, которое оставило команду Джанпьеро Гасперини без плей-офф турнира, "Богиня" также дома проиграла "Роме". Причём, не просто проиграла, а уступила с крупным счётом.

Руслан Малиновский вышел на поле со стартом второго тайма. Поначалу украинец добавил оживление игре своей команды, но в целом изменить ситуацию не помог. 1:4 - "Аталанта" отпускает в отрыв "Интер", а также позволяет другим конкурентам воспользоваться своим фиаско.

Серия А. 18-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Рома" 1:4
Голы: Кристанте 45+1 (автогол) - Абрахам 1, 82, Дзаньоло 27, Смоллинг 72

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим)
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