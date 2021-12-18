Выход Малиновского ситуацию не исправил. Видео голов и обзор матча Аталанта - Рома 1:4

Свою прекрасную серию из шести побед подряд в Серии А бергамский клуб прервал там, где он в этом сезоне выступает хуже - в родных стенах. После предыдущего фиаско от "Вильярреала" в Лиге чемпионов, которое оставило команду Джанпьеро Гасперини без плей-офф турнира, "Богиня" также дома проиграла "Роме". Причём, не просто проиграла, а уступила с крупным счётом.

Руслан Малиновский вышел на поле со стартом второго тайма. Поначалу украинец добавил оживление игре своей команды, но в целом изменить ситуацию не помог. 1:4 - "Аталанта" отпускает в отрыв "Интер", а также позволяет другим конкурентам воспользоваться своим фиаско.

Серия А. 18-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 1:4

Голы: Кристанте 45+1 (автогол) - Абрахам 1, 82, Дзаньоло 27, Смоллинг 72