Наполи потеряло сразу пятерых игроков перед матчем с Миланом

Сразу пять игроков "Наполи" не попали в заявку на матч Серии А с "Миланом" из-за различных причин. Среди них Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен, Марио Руй, Калиду Кулибали и Фабиан Руис.

Эти футболисты имеют статус основных в команде Лучано Спаллетти. Как недавно стало известно, последним пополнением в лазарете стал Марио Руй.

Поединок "Милан" – "Наполи" состоится завтра. Начало запланировано на 21:45. Сейчас "россонери" идут вторыми в таблице, а "партенопейцы" - четвертыми с отставанием в 3 очка.