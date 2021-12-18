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Наполи потеряло сразу пятерых игроков перед матчем с Миланом

Италия
(1 голосов)

Команде будет сложно

Наполи потеряло сразу пятерых игроков перед матчем с Миланом

Новина українською

Сразу пять игроков "Наполи" не попали в заявку на матч Серии А с "Миланом" из-за различных причин. Среди них Лоренцо Инсинье, Виктор Осимхен, Марио Руй, Калиду Кулибали и Фабиан Руис.

Эти футболисты имеют статус основных в команде Лучано Спаллетти. Как недавно стало известно, последним пополнением в лазарете стал Марио Руй.

Поединок "Милан" – "Наполи" состоится завтра. Начало запланировано на 21:45. Сейчас "россонери" идут вторыми в таблице, а "партенопейцы" - четвертыми с отставанием в 3 очка.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Милан
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Источник:
Твиттер "Наполи"

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