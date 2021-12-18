Моуриньо: Постоянно слышал о том, что Рома 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями после разгромной победы над "Аталантой" в матче 18-го тура итальяской Серии А.

"Настрой был прекрасным. Футболисты понимали, что в матче против "Аталанты" невозможно контролировать игру на протяжении всех 90 минут, понимали, что порой придется глубоко обороняться.

Команда выступила прекрасно по всем параметрам. Судья отработал замечательно, а учитывая агрессивный стиль игры "Аталанты", нам был нужен именно опытный судья высокого уровня.

Я постоянно слышал о том, что "Рома" 19 месяцев не обыгрывала соперника из топ-5. Теперь можете говорить, что она не обыгрывала их 20 минут. Я не хочу говорить об "Интере", он, как я считаю, на уровень выше любой команды в Италии. А против клубов вроде "Аталанты", "Милана", "Наполи" мало сыграть агрессивно или тактически организованно. Нужно, чтобы вообще все сложилось идеально.

Наша команда не чувствовала уверенности, когда что-то шло не по плану, и я намеренно говорю об этом в прошедшем времени. Когда на нас оказывалось давление, у нас возникали сложности. И я был доволен тем, что сегодня мы смогли перетерпеть.

Раньше, пропуская перед перерывом, мы расклеивались, сегодня же мы продолжили работать так же, как и прежде, и это большой шаг вперед в плане характера", – рассказал португалец.