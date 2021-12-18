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Гендир Милана: У нас есть солидный владелец, который поддерживает нас и верит в этот проект
Функционер дал комментарий
Гендиректор ФК "Милан" Иван Газидис рассказал о стратегии клуба и о его принципах:
"С первого дня у нас была четкая стратегия, основанная на 4 принципах.
Первое: То, что происходит на поле, – в приоритете, потому что современный футбол – это не просто игровая система. а ментальность.. Скорость, прессинг, выходы один на один и игра при переходе мяча – ключевые моменты.
Я бы никогда не хотел увидеть "Милан" таким, как два года назад. Я хочу видеть сильный "Милан", который восхищает и вызывет гордость у "россонери"!
Второе: увеличить доходы, изменив организацию. "Милан" – это сильный бренд, у которого 500 миллионов болельщиков по всему миру. У нас самый сильный спортивный итальянский бренд на различных стратегических рынках, таких как США и Китай. И за последние 12 месяцев мы заключили контракты с 21 новым спонсором.
Третье: новый стадион. Необходимо иметь будущее.
Четвертое: создание основ экономической устойчивости. У нас есть солидный владелец, который поддерживает нас и твердо верит в этот проект, но путь еще долог", – сказал Газидис.
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