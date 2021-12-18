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Гендир Милана: У нас есть солидный владелец, который поддерживает нас и верит в этот проект

Италия
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Гендир Милана: У нас есть солидный владелец, который поддерживает нас и верит в этот проект

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Гендиректор ФК "Милан" Иван Газидис рассказал о стратегии клуба и о его принципах:

"С первого дня у нас была четкая стратегия, основанная на 4 принципах.

Первое: То, что происходит на поле, – в приоритете, потому что современный футбол – это не просто игровая система. а ментальность.. Скорость, прессинг, выходы один на один и игра при переходе мяча – ключевые моменты.

Я бы никогда не хотел увидеть "Милан" таким, как два года назад. Я хочу видеть сильный "Милан", который восхищает и вызывет гордость у "россонери"!

Второе: увеличить доходы, изменив организацию. "Милан" – это сильный бренд, у которого 500 миллионов болельщиков по всему миру. У нас самый сильный спортивный итальянский бренд на различных стратегических рынках, таких как США и Китай. И за последние 12 месяцев мы заключили контракты с 21 новым спонсором.

Третье: новый стадион. Необходимо иметь будущее.

Четвертое: создание основ экономической устойчивости. У нас есть солидный владелец, который поддерживает нас и твердо верит в этот проект, но путь еще долог", – сказал Газидис.

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В статье: Серия А Милан Иван Газидис
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Источник:
Calciomercato

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