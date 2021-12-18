Серия А. На этот раз Аллегризм сработал - победа Ювентуса

Серия А. 18-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 0:2

Голы: Мората 6, Куадрадо 69

"Болонья": Скорупски, Теат, Сумаро, Медель, Де Сильвестри (Сков Ольсен 46), Сванберг (Виньято 79), Домингес, Хики (Виола 85), Сориано (Сантандер 85), Барроу (Сансоне 79), Арнаутович

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи, Лука Пеллегрини (Алекс Сандро 61), МакКенни (Бентанкур 72), Рабио, Артур (Локателли 61), Бернардески, Кен (Кулушевски 72), Мората (Жорже 85)

Предупреждения: Домингес 29 - МакКенни 29

Главный арбитр: Даниэле Орсато

"Болонья" традиционно клиент "Ювентуса". Проиграла ему десять матчей подряд. Правда, ныне получила уникальный шанс изменить тенденцию. Она проводит хороший сезон, дома переиграла "Рому" и "Лацио", вдесятером забила дважды "Милану", в гостях не уступила "Аталанте". А в "Юве" нервничают, играют невзрачно, отстают от Топ-4. Потеряли Дибалу и Кьезу. Хэштег #Allegriout популярен. В матчах против "Удинезе", "Эмполи", "Венеции", "Вероны" и "Сассуоло" набрали два очка, что сам Аллегри назвал недопустимым. Сегодня такое не допустили.

В тумане, накрывшем стадион, первыми сориентировались гости. Бернардески отличным пасом вразрез вывел Морату на вратаря, и тот пробил четко. После чего вновь начался футбол Аллегри. Оборона, отказ от мяча либо его перекатывание, медленный темп. К 68-ой минуте по ударам по воротам туринцы проигрывали со счетом 6:9, по владению мячом - 44:56. Хозяевам не хватило качества и скорости. Удар Арнаутовича головой по дуге был не слишком сложным, Хики через себя не попал, в начале второго тайма удары Барроу и Домингеса блокировали.

Давление "россоблу" в третьей четверти матча уже было довольно интенсивным, интересным. В штрафной "бьянконери" было жарко. Даже удалось почти скопировать голевой момент. Сориано вывел Домингеса. Но там спас Щесны, и через пару минут уже Куадрадо отличным ударом из правой части штрафной с рикошетом от Хики сделал счет 2:0. После чего игра практически завершилась.

"Ювентус" уже с 16-ю очками из 21-го последнего возможного в лигe. В пяти из этих семи матчей он не пропускал. Сегодня во второй раз с сентября забил более одного мяча с игры в матче лиги. А у "Болоньи" выиграл 16-й матч из последних 17-ти. Ничего впечатляющего он сегодня не показал. Играл солидно, осторожно. На этот раз такой футбол сработал. До третьего места не так далеко - шесть очков "чистыми". А "Болонья" уже с третьим поражением подряд. Такого не было более года.