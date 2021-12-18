Аллегри: Состав Юве превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался после победы над "Болоньей" в матче 18-го тура итальянской Серии А.

"Игроки помогали друг другу при обороне – так и должно быть. Если сравнивать этот матч с игрой против "Венеции" (прим. - тогда туринцы расписали ничью 1:1), мы вышли на игру с лучшим настроем, но в будущем нужно еще больше работать над этим.

В "Болонье" много умелых футболистов, так что естественно, что ей удалось создать ряд моментов. Но мы хорошо с ними справились, хотя снижать планку нельзя – в январе много важных матчей, а потом нас ждет Лига чемпионов.

Нам все еще нужно лучше читать игру, прибавлять в отдельных аспектах. Например, прямо перед перерывом Артур сделал вертикальный пас, когда следовало придержать мяч. Тут все не так, как в "Барселоне", где в полузащите он играл еще с двумя игроками и не привык работать прямо перед защитой. Также он привык делать больше касаний, чем остальные. Но у него подходящие менталитет и техника, он может добиться успеха на этой позиции.

Состав "Ювентуса" превосходен, и мы будем с ним работать до конца сезона. Эти игроки могут стать увереннее, улучшить форму и больше стремиться достичь целей. Также мы еще можем прибавить в плане тактики, техники, результатов", – рассказал Аллегри.