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Влахович повторил результат Роналду по голам за год в Серии А

Италия
(1 голосов)

По 33 гола у серба и португальца за один календарный год

Влахович повторил результат Роналду по голам за год в Серии А

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В матче 18-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Сассуоло" - 2:2.

Забитым мячем в составе "фиалок" отметился форвард Душан Влахович - сербский нападающий поразил ворота соперника на 51-й минуте встречи.

Этот гол стал для 21-летнего игрока 33-м в текущем календарном году в рамках итальянского первенства. Таким образом, Влахович повторил достижение экс-форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне у Душана уже 16 голов в чемпионате Италии и футболист лидирует в гонке бомбардиров.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Сассуоло Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Термит (Киев)
19.12.2021 в 16:18
Ждем летом трансфер в Ювентус
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