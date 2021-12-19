Влахович повторил результат Роналду по голам за год в Серии А

В матче 18-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Сассуоло" - 2:2.

Забитым мячем в составе "фиалок" отметился форвард Душан Влахович - сербский нападающий поразил ворота соперника на 51-й минуте встречи.

Этот гол стал для 21-летнего игрока 33-м в текущем календарном году в рамках итальянского первенства. Таким образом, Влахович повторил достижение экс-форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне у Душана уже 16 голов в чемпионате Италии и футболист лидирует в гонке бомбардиров.