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Влахович повторил результат Роналду по голам за год в Серии А
По 33 гола у серба и португальца за один календарный год
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
В матче 18-го тура итальянской Серии А
Забитым мячем в составе "фиалок" отметился форвард Душан Влахович - сербский нападающий поразил ворота соперника на 51-й минуте встречи.
Этот гол стал для 21-летнего игрока 33-м в текущем календарном году в рамках итальянского первенства. Таким образом, Влахович повторил достижение экс-форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне у Душана уже 16 голов в чемпионате Италии и футболист лидирует в гонке бомбардиров.
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