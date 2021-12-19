Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа Шевченко может получить усиление в виде вингера Айнтрахта
Речь идет о Амине Юнесе
Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Дженоа" проявляет предметный интерес к вингеру "Айнтрахта" Амину Юнесу.
"Грифоны" хотят подписать немецкого игрока в январе и уже сделали запрос на аренду с правом выкупа.
В последний раз 28-летний футболист выходил на поле 8-го августа этого года в игре против "Вальдхофа" в рамках Кубка Германии. После этого Юнес лишь однажды был в заявке "Айнтрахта".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Twitter Nicolò Schira
Популярное сейчас
- Чолизм умирает в мучениях: Симеоне впервые за 10 лет не контролирует Атлетико
- Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео
- Дубинчак: Если меня снова вызовут в Киев, я буду делать все, чтобы проявить себя с лучшей стороны
- Шевченко - первый тренер Дженоа, который не смог победить в своих первых 6 матчах чемпионата
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО
- Жена устроила истерику из-за вечеринки. Как Дуглас Коста начал войну с родным клубом
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...