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Дженоа Шевченко может получить усиление в виде вингера Айнтрахта

Италия
(1 голосов)

Речь идет о Амине Юнесе

Дженоа Шевченко может получить усиление в виде вингера Айнтрахта

Новина українською

Итальянский журналист Николо Скира сообщает, что "Дженоа" проявляет предметный интерес к вингеру "Айнтрахта" Амину Юнесу.

"Грифоны" хотят подписать немецкого игрока в январе и уже сделали запрос на аренду с правом выкупа.

В последний раз 28-летний футболист выходил на поле 8-го августа этого года в игре против "Вальдхофа" в рамках Кубка Германии. После этого Юнес лишь однажды был в заявке "Айнтрахта".

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В статье: Андрей Шевченко Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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Источник:
Twitter Nicolò Schira

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