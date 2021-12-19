Де Дзерби был замечен на трибунах поединка Серии А

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби проводит свой отпуск в Италии.

Сегодня коуч "горняков" был замечен на трибунах поединка 18-го тура Серии А между "Сампдорией" и "Венецией". Цели визита Де Дзерби неизвестны.

Напомним, украинская команда пробудет в отпуске до 13-го января 2022-го года.