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Де Дзерби был замечен на трибунах поединка Серии А

Италия
(1 голосов)

На поединке "Сампдория" - "Венеция"

Де Дзерби был замечен на трибунах поединка Серии А

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби проводит свой отпуск в Италии.

Сегодня коуч "горняков" был замечен на трибунах поединка 18-го тура Серии А между "Сампдорией" и "Венецией". Цели визита Де Дзерби неизвестны.

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Напомним, украинская команда пробудет в отпуске до 13-го января 2022-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
19.12.2021 в 21:34
Прорабатывает варианты будущего трудоустройства))).
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