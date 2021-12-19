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Фиорентина - Сассуоло 2:2. Видео обзор матча
Голевой дождь во Флоренции
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вашему вниманию видео обзор поединка 18-го тура итальянской Серии А.
Флоренция. "Артемио Франки"
Голы: Влахович 51, Торрейра 61 - Скамакка 32, Фраттези 37
Удаление: Бираги 68 (Ф, вторая желтая)
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