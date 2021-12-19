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Серия А. Милан - Наполи 0:1. Поражение из-за лежачего офсайда

Италия
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"Интер" - зимний чемпион

Серия А. Милан - Наполи 0:1. Поражение из-за лежачего офсайда

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 18-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Наполи" 0:1

Гол: Элмас 6

"Милан": Маньян, Флоренци (Калулу 86), Томори, А. Романьоли, Балло-Туре, Кесси, Тонали (Беннасер 78), Мессиас (Кастильехо 78), Диас (Салемакерс 63), Крунич (Жиру 63), Ибрагимович

"Наполи": Оспина, Малькюи, Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Ангисса, Демме (Лоботка 54), Элмас (Гулям 86), Зелински (Унас 77), Лосано (Политано 77), Петанья (Мертенс 78)

Предупреждения: Ди Лоренцо 33, Малькюи 67

Главный арбитр: Давиде Масса

После четверти сезона "Наполи" и "Милан" казались единственными претендентами на Скудетто. После половины они рискуют даже подпустить к себе пятое и шестое места. Чемпион Мира-1982 Фульвио Колловати даже считал, что проигравший сегодня вылетит из борьбы за трофей. В предыдущих шести матчах первые набрали пять очков, вторые - восемь. Все это - на фоне ужасающей эпидемии травм. Потому сегодня обеим нужен был результат. Обе на него и играли. Хотя оба тренера требовали отыграть на максимуме, несмотря на потери. Потери ощущались.

В пяти из предыдущих восьми очных матчей забивались не более двух мячей. То есть шла вязкая борьба. Точно такая, как и сегодня. Несмотря на ранний гол, на навес углового Зелински на голову совсем свободного Элмаса. Без Кулибали, Руи, Калабрии, Кьера, Эрнандеса защитные порядки обеих слишком осторожничали, крайние защитники вперед не шли. А атака без Инсинье, Руиса, Мертенса, Осимхена, Ребича, Леау была абсолютно лишена скорости и воображения. Так что гол оставался единственным ударом в створ ворот в первом тайме.

До перерыва чаще доминировал "Милан". В середине тайма Ибрагимович замыкал головой из вратарской, а Кесси пробивал левой ногой издали. Чуть неточно. В концовке "Наполи" заиграл, три опасных удара Лосано заблокировали. Во втором тайме гости комбинировали интереснее хозяев и наращивали процент владения мячом. Забросили на Петанью перед Маньяном, и Андреа подвела лишь неуклюжесть в приеме мяча. А во время удара с 15-ти метров в контратаке - неточность. В ответ Мессиас пробивал издали то немного неточно, то легко для вратаря.

В концовке "Милану" удалось проснуться. Переход на два чистых форварда начал влиять. Златан начал получать мячи в штрафной, и его отчаянно блокировали. А Жиру откликнулся на очередной заброс, мяч отскочил от него, начался хаос, и Кесси в итоге забил с 11-ти метров. Однако Давиде Массу позвали к монитору, и он в итоге решил отменить гол. Из-за чего? Во время одной из передач в направлении Жиру в бардаке тот лежал на газоне в офсайде. Защитник опередил его, но арбитры посчитали такой офсайд активным.

Для нейтрального зрителя это выглядело тошнотворным матчем кризисных команд. Благодаря чему все же "Наполи" победил? Статистика сыграла. Лучано Спаллетти ни разу в карьере не проигрывал Стефано Пиоли (уже семь побед и две ничьи), "Милану не проиграл уже в 14-ый раз подряд (11 побед). Он был гораздо воинственнее перед матчем, требовал от игроков играть живо, мощно, не думать о потерях. Его команда выглядела более живой и до этого, в проигранных матчах "Аталанте" и "Эмполи". Ее запасные очевидно сильнее.

А вот "Милан" против "Удинезе" и "Ливерпуля" играл плохо. Как и сейчас. Он растерял всю скорость, всю интенсивность, сильно устал. Ну и с решением арбитра после эпизода на 90-ой минуте ему не повезло. С таким решением я склонен согласиться, поскольку пас шел на Жиру, и защитник практически лежал на нем, то есть форвард мешал ему. Но все равно ситуация комичная и уж точно вызовет бурную реакцию.

У обеих команд 39 очков и они отстают от "Интера" на четыре. Что автоматически объявляет "нерадзурри" зимним чемпионом за тур до окончания первого круга.

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В статье: Серия А Наполи (Неаполь) Милан
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