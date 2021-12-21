Мама сказала, что не откроет дверь. Как Жоржиньо закаляя характер становился футболистом

Жоржиньо никогда не называли вундеркиндом, в его перспективы обычно верили только близкие для него люди. Став наконец-то профессионалом, за ним закрепилась репутация ролевого игрока, который подходит только одному тренеру – Маурицио Сарри. Но бразильский итальянец опроверг все сложившиеся стереотипы – свой 30-й день рождения (20 декабря) он встретил в статусе победителя Лиги Чемпионов, чемпиона Европы в составе сборной и одного из лучших футболистов Старого света. Для достижения таких высот ему понадобился железный характер, который он воспитал в детстве и юности.

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Родился итальянец по паспорту не в Италии, и даже не в Европе. Родным городом для Жоржиньо является 45-тысячная Имбитумба, которая расположена на южном бразильском побережье Атлантического океана.

Главным фактором будущего мальчика перед появлением на свет стало то, что мама, Мария Тереза, была футболисткой, но выступала только на любительском уровне. Она пообещала себе, что ее первенец точно будет развивать навыки в игре миллионов, и точно превзойдет ее. И это большой бонус для выбора направления жизни мальчика, который к тому же еще и родился в футбольной Бразилии.

Жоржиньо вспоминал, как в свои пять лет убеждал папу, что он точно хочет стать футболистом. Однако отец был противоположного мнения:

"Ведь быть футболистом – это не только то, что мы видим по телевизору. Этот путь причинит тебе боль, украдет у тебя время и силы и заставит тебя плакать. Ты захочешь домой. Ты захочешь сдаться. А теперь еще раз подумай и скажи, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?"

Ответ Жоржиньо не заставил себя долго ждать. Он повторил: "Я буду футболистом".

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Свои первые шаги в футболе Жоржиньо делал в родной Бразилии. Часто с ним занималась мама, которая и привила такую ​​безумную любовь к этому виду спорта. Они вместе с друзьями играли на пляжах и дворах, в том числе под бдительным руководством Марии.

"Она была очень суровой. Если бы мне не удались какие-то простые передачи, чувак… она просто набросилась бы на меня. Я бы сказал "Боже, мне всего пять лет!". Но она хотела для меня лучшего"

В 13 лет он смог перебраться в футбольную школу, но проблемой было то, что она находилась в 160 километрах от дома.

"Это был футбольный лагерь в Гуабирубе. Я жил в 100 милях от своей семьи. Мне было 13 лет, чувак. Тринадцать. Я чувствовал себя как в армии. Тренировка дважды в день, затем обучение. Пятьдесят игроков, которые спали на двухъярусных кроватях, с утра выстраивались друг возле друга. Мы ели одно и то же трижды в день"

До этого Жоржиньо был на просмотре в сразу трех клубах Сан Паулу, но повсюду ему отказали. Он еще был слишком сырой для такого уровня. Правда, благодаря футбольной школе в Гуабирубе он не только набрался опыта, но и почувствовал вкус ужасной жизни, а точнее ее запах.

"После увольнения уборщицы мы должны были убирать поочередно. Пришел тот момент, когда однажды одна группа не убрала, и на следующий повторилось то же самое. Это происходило неделями – и грязь просто скапливалась. Туалеты были худшим местом этого хаоса. Надо было задерживать дыхание.

Возможно, это вас удивит, но для меня такая жизнь на самом деле стала нормальной. Серьезно. Я узнал, что люди могут приспособиться к чему угодно, вне зависимости от того, насколько все плохо. Вы можете вынести все, когда у вас нет выбора"

Мать приехала забирать Жоржиньо из лагеря, указывая на то, что ее сын так не будет жить. Жоржиньо никуда не уехал, сказав, что он дальше будет бороться за мечту. Мечту, которую привила ему именно Мария. И если она помешает ему, то он будет ее постоянно винить. Мать тогда была в шаге от того, чтобы сдаться, но сын не дал этому случиться.

Как относился к такому увлечению папа уже в юном возрасте сына? Жоржиньо этого не узнал, ведь родители развелись. Мама для него была всем, и футбол тоже.

"Когда я был маленьким, то у меня не было никаких игрушек, кроме футбольного мяча. У меня была пустота в душе из-за отсутствия отца, но благодаря футболу я обо всем забывал", - вспоминал Жоржиньо.

Интересно, что Фрелло-младший часто не доверял подсказкам тренеров, однако в то же время слушал маму, которая постоянно пыталась ему передать свои футбольные навыки. Он говорил, что она стоит ста выдающихся мировых наставников.

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Жоржиньо провел в Гуабирубе два года, а затем получил шанс поехать в Италию благодаря итальянскому агенту. Да и еще он мог получить итальянские документы по упрощенной процедуре, ведь дедушка будущего футболиста (Джакомо Фрелло) был итальянцем. Правда, не удалось все сделать с первого раза: первый перелет из Сан-Паулу в Верону был с обратным билетом, ведь при оформлении документов была допущена ошибка.

"Мне пришлось лететь домой и еще немного подождать, пока все наладится с моей документацией. Я был очень юн, так что представьте себе мои мысли тогда. Я не мог перестать плакать, когда позвонил родителям. Это было так тяжело"

Начальный период в "Вероне" был тоже непростым. Жоржиньо переехал в 2007-м году, поселившись в старом монастыре. Правда, здесь условия были лучше, чем в Гуабирубе: шесть человек в комнате (пусть и крохотной). Но волнение не покидало молодого исполнителя, хотя он был уверен, что все возможно! Только не хватало рядом семьи.

"Первые три месяца были замечательными. Но потом стало тяжело, потому что я не представлял, когда смогу вернуться домой. И я жил на 20 евро в неделю, которые получал от своего агента, того самого, который пригласил меня в лагерь. Я всегда тратил их на те же вещи: пять евро, чтобы позвонить моей семье в Бразилию, еще несколько на шампунь, дезодорант и зубную пасту. В выходные я тратил оставшиеся средства в интернет-кафе, чтобы пообщаться с друзьями и семьей"

После полутора лет в "Вероне" он поссорился со своим агентом и фактически остался сам в Италии. Он хотел уже сдаться и позвонил маме. Ответ Марии ошеломил Жоржиньо:

"Если ты явишься в моей двери, то я не открою"

Это был удар. Это был ответ на тот толчок, который дал Жоржиньо маме в свои 15. Теперь они квиты.

Отец повторил то же самое. Впереди был только один путь.

К тому времени Жоржиньо уже тренировался с первой командой "Вероны". Конечно, родители не были извергами, а просто хотели поддержать блуждающего между своими решениями 17-летнего юношу. Они говорили ему, что он уже через многое прошел и многое преодолел, и сдатся было очень неправильным решением, которое могло сломать его жизнь.

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Жоржиньо нашел нового агента Жоао Сантоса, с которым работает до сих пор. Он так и не сыграл за первую команду "Вероны", выступая только за молодежные составы и перешел на правах аренды в "Самбонифачезе" в четвертый дивизион для игровой практики. За один сезон он провел 31 матч и вернулся к "мастифам", но там снова наступили трудные времена.

Наибольшей проблемой стало то, что на возвращении Жоржиньо в состав "Вероны" (тогда команда играла в Серии Б) настаивал не главный тренер, а спортивный директор. А вот наставник команды не верил в молодого (уже) итальянца. Андреа Мандорлини либо вообще не выпускал полузащитника, либо делал это только в крайних случаях, таких как кадровые потери.

Жоржиньо говорит, что один матч изменил его карьеру, и помогла как раз травма одноклубника. Он неплохо вошел в игру против "Бари", и даже не получил привычной для него критики. А вот в следующем для себя поединке с "Эмполи" хавбек провел все 90 минут и отличился сразу голом и ассистом. После этого он забронировал за собой место в основном составе.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Если бы не тот матч с "Бари", Жоржиньо бы в январе перешел в "Мантую" в четвертый дивизион. Он уже едва ли не договорился о трансфере.

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Два с половиной сезона провел Жоржиньо в "Вероне" (полтора из них в Серии А), и за 9,5 млн евро перешел в "Наполи" зимой 2014-го. Почти сразу он за собой застолбил место в центре поля. Даже не пришлось ждать Сарри.

С наибольшими эмоциями Жоржиньо вспоминает местных "тиффози", которые безумно его любили. Он с другом решил в выходной уехать в бар и остаться незамеченным. Долгое время это им удавалось, но официант все-таки "спалил" футболиста. 30 минут с ним фотографировались, его мучили и не отпускали. Только лидер ультрас "Наполи" смог его спасти.

Жоржиньо отмечал, что, возможно, этого ему не хватает в Лондоне, где болельщики более сдержанны. Итальянские фанаты испытывают больше эмоций и более ярко их выражают. Туманный Альбион "туманный" не только погодой.

Но главное, что закрепилось за полузащитником из "Наполи" – это кличка "Сын Сарри". Маурицио не мог без сигарет и без Жоржиньо. Бразильский итальянец был основным элементом "Саррибола", и именно поэтому в день назначения Маурицио на пост главного тренера "Челси" был приобретен и Жоржиньо. Чрезвычайная связь между игроком и наставником.

Фото: Getty Images

Вот эту связь не смог наладить Жоржиньо с Лэмпардом, но после прихода Тухеля полузащитник стал неприкасаемым. Он доказал, что может играть без Сарри. Собственно, сделал это не только в составе "аристократов", но и в сборной Италии. Талантливый человек – талантлив повсюду. А еще когда прошел такое количество испытаний и такой тернистый путь.