Юбилеи и пассивные/активные офсайды. Итоги 18-го тура Серии А

Салернитана - Интер 0:5

Лацио - Дженоа 3:1

Аталанта - Рома 1:4

Болонья - Ювентус 0:2

Кальяри - Удинезе 0:4

Фиорентина - Сассуоло 2:2

Торино - Эллас Верона 1:0

Специя - Эмполи 1:1

Сампдория - Венеция 1:1

Милан - Наполи 0:1

В 18-ом туре Серии А две команды пересекли рубеж ста голов за календарный год. Чего не было за последний 71 год. Правда, больше внимания вызвали провал одного из юбиляров - "Аталанты", провалы аутсайдеров и судейские скандалы. Последние, состоявшиеся в обоих Топ-матчах, в СМИ и соцсетях обсуждают до посинения с часто нецензурными вердиктами в адрес ВАР и итальянских арбитров вообще. Не только в Украине и в Англии так.

"Аталанта" - "Рома"

Как можно объяснить такое поражение "Аталанты" после шести побед подряд, после восьми побед и двух ничьих в десяти матчах лиги? Слабой игрой дома, где набрала лишь 12 очков в девяти матчах? Проблемами в Топ-матчах в Бергамо, которые, если считать "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" в Лиге Чемпионов, не выиграла уже шесть раз подряд (четыре поражения)? Проблемами в позиционной атаке против "автобуса", в скорости? Слабой обороной, в последнее время пропускающей много лёгких контратак, много лёгких голов?

Можно попробовать объяснить кадровыми ошибками Джан Пьеро Гасперини. В трех последних матчах во всех турнирах Руслан Малиновский не выходил в стартовом составе, и игра во всех была крайне тяжелой. Выход в субботу Джузеппе Пеццеллы, запасного латераля, удивил. Также можно вспомнить, что сам тренер перед матчем опасался мыслей об отпуске и о борьбе за Скудетто. Такие мысли усыпляли и отвлекали. А после матча в довольно жестких выражениях прямо обвинил арбитров в эпизоде с пассивным/активным офсайдом Паломино.

Впрочем, лучше объяснить это заголовком отчёта о матче. "Вот так бывает". И игрой "Ромы". После провала против "Интера, после пяти матчей против Топ-команд лишь с одним очком, после уже пяти гостевых поражений в сезоне, после разговоров о её неспособности выиграть Топ-матч, о закате карьеры Жозе Моуриньо "волки" разозлились. Они готовились к матчу как к решающему бою, как к последнему. Они боролись яростно, оборонялись, сковывали соперника и контратаковали идеально, не баловались с мячом (29 процентов владения).

Идеальное выступление Моуриньо. Тактически и ментально. Забить на первых секундах, стоически обороняться, не развалиться после пропущенного гола в раздевалку, забить четыре команде, которая не пропускала столько больше года. Тактическое поражение фактически признал и Гасперини, уже на 33-ей минуте заменив центрального защитника на форварда. И Моуриньо не скрывал радости, даже злорадства после матча. "Вы постоянно говорили, что "Рома" не выигрывала Топ-матч 19 месяцев. Теперь она не выигрывала 22 минуты".

Автор дубля Тамми Абрахам и вовсе не мог найти слов после матча. "Какая победа! Нам говорили перед матчей, что Миссия Невыполнима. Какая. Победа. Я не знаю, что ещё сказать". Эта победа и вправду может стать знаковой, переломной.

Николо Дзаньоло забил в лиге после 514-ти дней без голов. Впервые в истории Серии А в одном матче забили два англичанина. Крис Смоллинг и Абрахам отличились. А "Аталанта" стала второй командой Серии А с 1950-го года, забившей 100 голов в лиге в календарном году.

"Милан" - "Наполи"

Из-за чего проиграл "Милан"? Обе команды, игравшие вчера на "Сан Сиро", жутко ослаблены травмами (Калабрия, Кьер, Эрнандес, Ребич, Леау, Инсинье, Руис, Кулибали, Руи, Осимхен). Обе в плохой форме. Сейчас у обеих в последних семи матчах лиги всего по восемь очков. Но "Наполи" все же выглядел живым, создавал, его проблема в двух проигранных матчах подряд была в реализации в атаке и сне в обороне. Как считает Лучано Спаллетти - ещё и в его дисквалификации. А миланцы просто слабы, лишены скорости, воображения, желания.

В целом матч получился слабым, крайне низкого уровня. Кризис обеих команд явно заметен. Ничья 0:0 - наиболее справедливый его результат. Кстати, уже шестой из девяти последних очных с менее трех мячей. В первом тайме был нанесён лишь один удар в створ ворот. Но и в таком "Наполи" выглядел более живым, организованным, сыгранным, свежим, его комбинации - более интересными. "Милан" же просто не знает, что делать.

Спаллетти выпустил мощного форварда Петанью, а не юркого Мертенса, и Андреа затерзал защитников. Был очень рад тому, что команда играла высоко после раннего гола, работала вместе. Перед матчем выдал весьма воинственное интервью, мотивируя игроков и призывая их не думать о кадровых потерях. Это также сыграло. А Стефано Пиоли после матча говорил об одном из лучших выступлений в сезоне, особенно в плане агрессии и нацеленности, хотя на самом деле хорошего там было мало. И бросил в бой второго форварда Жиру поздновато.

Спаллетти выигрывает у Пиоли седьмой матч в карьере из девяти при двух ничьих, у "Милана" - 11-й из 14-ти последних при трех ничьих. "Наполи" выигрывает на "Сан Сиро" со счетом 1:0 во второй раз подряд. В седьмой раз подряд не проигрывает здесь.

Активный ВАР о пассивном офсайде

В стане "россонери" считают, что проиграли из-за судейства. Пиоли не понял, как можно отменять гол из-за офсайда, когда игрок лежит в офсайде, а не стоит. В "Аталанте" также обвиняли судейство, Гасперини большей частью говорил о нем. О голах хозяев, отмененных в обоих матчах, говорят абсолютно все. Мнения высказываются разные. Диаметрально противоположные. Немало пессимистичных о полезности ВАР и компетентности и честности судейского комитета Италии в целом.

Моё мнение таково. Оба офсайда были активными. В Бергамо Паломино явно участвовал в борьбе с защитником, мешал ему. Хотя и мяча не коснулся. ВАР подумал, что коснулся, и потому даже не звал арбитра Массимилиано Иррати, полагая, что здесь стопроцентный активный офсайд. Он ошибся в том, что нужно было звать Иррати к монитору. Поскольку в случае отсутствия касания степень активности офсайда должен определять главный арбитр. То есть здесь была допущена лишь процессуальная ошибка.

В Милане на самом деле ситуация была не сложнее, а просто комичнее. Поскольку во время паса в направлении Жиру француз лежал на газоне. В офсайде. Мяч он не достал. Тем не менее, защитник Жезус, отбивший мяч плохо, из-за чего Кесси и добил, лежал прямо на нем. То есть был контакт между игроками, Жиру находился в непосредственной близости к защитнику, мешал ему. Пусть и мяча также не коснулся. Мешал из офсайда. Жезус недоуменно заявил, что правила ясны, и ему действительно мешали. И здесь арбитра Давиде Массу к монитору позвали.

Итак, буря в стакане воды. В двух стаканах.

"Интер"

Первой командой за 71 год, забившей сто голов в лиге в календарном году, стал "Интер". У него 103. Причём пересечь эту черту, а также продлить свои серии до шести побед, десяти матчей без поражений, пяти без пропущенных ему было гораздо легче. Ведь соперником была худшая команда лиги, думающая сейчас не об игре, а об угрозе исключения из-за двойного владения (владелец "Лацио" Клаудио Лотито не сумел продать ее). "Салернитана" сопротивлялась, полчаса провела прилично, даже могла сравнять счёт, но затем была раздавлена.

Впервые с 1996-го года "Интер" сумел одержать пять побед подряд без пропущенных. 103 гола - это ещё и рекорд клуба за календарный год. А главное - благодаря этой победе и поражениям "Аталанты" и "Милана" он обеспечил себе статус зимнего чемпиона еще за тур до окончания первого круга.

"Лацио"

"Лацио" также разобрался со слабым соперником. Также после невнятных 30-ти минут. Не так впечатляюще, но это и ожидаемо. Он в кризисе. Маурицио Сарри даже отменил тренировку, устроив вместо неё жёсткий полуторачасовой разговор. Президент Клаудио Лотито на рождественском ужине также больше критиковал игроков, чем поздравлял. А когда узнал, что семеро из них ушли из ресторана - разозлился ещё больше. Более того - не было Чиро Иммобиле, а без него команда не побеждала в восьми матчах подряд. Потому такая победа так важна.

"Ювентус"

Важна и победа "Ювентуса". Там также проблемы, также разговаривают жёстко, главный тренер и капитан требуют возвращать долги клубу, который столько им дал, бороться за него. Также вылетела главная сила в атаке. Даже две - Пауло Дибала и Федерико Кьеза. Зато очень вовремя нашлась им замена. Альваро Мората уже с тремя голами и ассистом в последних пяти матчах во всех турнирах, Федерико Бернардески с тремя ассистами в четырёх. Оборона отработала довольно чётко, Войцех Щесны спас, когда нужно было.

Наставник "Болоньи" Синиша Михайлович заявил, что между голами его команда доминировала. То есть между шестой и 69-ой минутами. "Гол был в воздухе". Массимилиано Аллегри не спорил, признав малый креатив в атаке и недостаточное чтение игры. Так и было. "Юве" вновь сыграл в пассивный футбол Аллегри, вновь медленно, вновь не владея мячом и мало создавая. Но на этот раз сработало.

Пять побед и ничья в последних семи матчах, все победы без пропущенных - туринцы по результатам на самом деле идут неплохо.

Другие

Второй эшелон в 18-ом туре разочаровал. "Фиорентина" и "Сассуоло", как от них и ожидали, устроили яркую перестрелку, наслаждение для нейтрального зрителя. Но на победу не наиграли. Гости потеряли 2:0, хозяева сразу после 2:2 остались вдесятером и были вынуждены прекратить штурм. Даже заменили Душана Влаховича, сравнявшегося с рекордом 60-ти лет по голам в лиге за календарный год (33). "Эмполи", отлично играющий в гостях, у кризисной "Специи" при 22:9 по ударам по воротам не добился ничего лучшего, чем обменяться автоголами.

"Верона" после первой гостевой победы в сезоне вновь вернулась к поражениям на выезде. Хотя её можно оправдать игрой вдесятером с 25-ой минуты, и довольно смелой. А "Болонья" должна была выжать больше из игрового преимущества. Михайлович признал недостаток качества, точности и наглости в финальной трети поля.

Аутсайдеры также не порадовали. Три команды из зоны вылета проиграли по всем статьям. "Кальяри" просто шокировал 0:4 дома в матче за шесть очков против команды, выигравшей лишь один из предыдущих 13-ти. Спортивный директор сардов Стефано Каподзукка после матча прямо заявил: "Для некоторых игроков это был последний матч в футболке "Кальяри". Здесь есть люди, не уважающие никого. Они не заслуживают носить футболки этого клуба".

"Венеция" не сумела воспользоваться такими провалами и не выиграла пятый матч подряд. "Сампдория" полностью переигрывала её, открыла счёт уже на сороковой секунде, но больше Ромеро не пробила и пропустила в концовке.

Положительно можно оценить разве что результат "Специи". После вылета из Кубка в четверг от команды Серии Б болельщики заблокировали команду на стадионе и не выпускали. В такой ситуации ничья против опасного, особенно в гостях, соперника - неплохой результат. Дома команда Виктора Коваленко проиграла лишь два из семи последних матчей лиги. Ну и, разумеется, "Удинезе". В первом матче в каденции Габриэле Чоффи упустил заслуженную победу над "Миланом" лишь на 92-ой минуте, во втором добыл такую победу в гостях.

Украинский след

В игровом плане в 18-ом туре "Дженоа" добавила. Она разыгрывала мяч коротко от обороны чище, чем в предыдущих. Прессинговала выше и активнее. В третьей четверти матча начинала прессинг даже силами четверых и практически доминировала. В первой четверти держалась прилично. Но вновь в итоге подарила мяч сопернику на ровном месте, затем пропустила из вратарской, затем позволила обогнать себя как стоячую. А атака? Гол в третьем матче во всех турнирах подряд, но ноль ударов по воротам до перерыва, немногим лучше после него.

Андрей Шевченко остался доволен забитым, но назвал его единственным позитивом. "Мы пытались играть в нашу игру, но привезли первый гол, пытались реагировать, но должны были создавать лучше. Мы просто разваливаемся после первого пропущенного". Пресса также говорила о ментальных проблемах, с выражениeм "ломкая команда, не верящая в ничего". Отмечала не безнадежную работу с мячом, больше смелости, чем ранее, но без идей в атаке. Оценки тренера - 5 (например, Gazzetta Dello Sport) и 5.5 (например, Corriere Dello Sport, Tuttosport).

Руслан Малиновский вышел на замену в начале второго тайма. Пресса отмечала, что выступил гораздо лучше зaмененного Иличича. Отмечали желание получать мяч и "заставлять "Рому" думать" (Calcio Atalanta). По пасам за минуту игры он был вторым на поле (47 в целом). Отдал три под удары. Почти сразу же исполнил штрафной с фланга под перекладину. Вратарь потащил. По ударам в целом (4) стал вторым на поле. Вот только три последних были издали и весьма неточными. Да и слишком часто он играл глубоко и на фланге. Далеко от ворот.

Его оценки колебались между "5" и "6.5". В трех ведущих изданиях страны - от "5" до "6". В среднем были одними из лучших в команде. Мне также трудно выбрать между "5.5" и "6".

Виктор Коваленко впервые после десяти матчей лиги потерял место в стартовом составе "Специи". В итоге он вышел на замену на 73-ей минуте при счёте 1:1. Счёт не изменился, хотя "Эмполи" продолжал бомбардировать ворота его команды. Отдал пас на фланг под удар, чётко взятый вратарём, работал в обороне. С возвращением в первые 11 придётся подождать.

Лучший игрок тура - Тамми Абрахам ("Рома"). Дубль. Начал и закончил бить "Аталанту"

Прорыв тура - "Удинезе". 4:0 в матче за шесть очков в гостях

Разочарование тура - команды из зоны вылета. Проиграли в одни ворота

Лучший вратарь тура - Серхио Ромеро ("Венеция"). Спасал. Семь сейвов

Лучший тренер тура - Жозе Моуриньо ("Рома"). Как 11 лет назад

# КОМАНДА И В Н П О 1 Интер 18 13 4 1 43 2 Наполи 18 12 3 3 39 3 Милан 18 12 3 3 39 4 Аталанта 18 11 4 3 37 5 Рома 18 10 1 7 31 6 Фиорентина 18 10 1 7 31 7 Ювентус 18 9 4 5 31 8 Лацио 18 8 4 6 28 9 Эмполи 18 8 3 7 27 10 Торино 18 7 4 7 25 11 Сассуоло 18 6 6 6 24 12 Болонья 18 7 3 8 24 13 Эллас Верона 18 6 5 7 23 14 Удинезе 18 4 8 6 20 15 Сампдория 18 5 4 9 19 16 Венеция 18 4 5 9 17 17 Специя 18 3 4 11 13 18 Дженоа 18 1 7 10 10 19 Кальяри 18 1 7 10 10 20 Салернитана 18 2 2 14 8

Фото - Ansa