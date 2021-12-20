Италия
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Лацио может усилить состав вратарем Наполи
У команды проблемы
"Лацио" намерен приобрести вратаря.
По информации источника, клуб интересуется Алексом Меретом из "Наполи" и Кепой Аррисабалагой из "Челси".
Как пишет La Repubblica, вратарь "Лацио" Хосе Пепе Рейна в последнее время не играет за клуб из-за плохой физической формы, а заменяющий его Томас Стракоша, вероятно, уйдет из команды летом на правах свободного агента.
Римская команда занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 28 очков в 28 матчах.
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