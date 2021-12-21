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В Салернитане зафиксирована вспышка COVID-19. Матч с Удинезе под угрозой
Команду могут не пустить на выездной поединок
Фото: facebook.com/USSalernitana
"Салернитана" не вылетела на матч против "Удинезе из-за нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.
Как сообщает пресс-служба клуба, местные органы здравоохранения запретили команде лететь в Удине. Игроки "Салернитаны" сдадут повторные тесты для проверки, и если они будут негативными, то клуб организует вылет частным рейсом.
Матч 19-го тура Серии А "Салернитана" - "Удинезе" должен состояться сегодня, 21 декабря.
Напомним, на данный момент "Салернитана" занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 8 очков. "Удинезе" идет на 14-й строчке, имея в своем активе 20 баллов.
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