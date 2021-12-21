Дженоа – Аталанта | Онлайн матч | Аудио

Дженоа Аталанта онлайн-трансляция матча Кубка Италии будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима во вторник, 21 декабря, в 21:40 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Андрей Шевченко с Дженоа завершает 2021 год поединком против Аталанты Руслана Малиновского. Обе команды подходят к этому матчу в не лучшем настроении, ведь генуэзцы на выходных потерпели четвертое поражение в чемпионате подряд, а бергамцы разгромно проиграли дома Роме. Многие уже заждались дебютной победы Шевченко-тренера в Серии А. Однако здесь ее ожидать тоже не стоит. Хотя против него сегодня будет играть Аталанта – команда, способная сама создать интригу на ровном месте.

Комментатор матча – Сергей Швец и Владимир Бусько

Режиссер трансляции – Александр Рыженко