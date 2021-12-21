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Ювентус за три года потратил на Роналду 277 миллионов евро

Италия
(2 голосов)

Почти 100 миллионов евро в год

Ювентус за три года потратил на Роналду 277 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Стало известно, в какую сумму "Ювентусу" обошлось подписание и дальнейшее содержание Криштиану Роналду, сейчас выступающего за "Манчестер Юнайтед". На Игуаина, например, с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

За три года, проведенные португальцем в клубе, "Юве" потратил 277 миллионов евро.

На нападающего Гонсало Игуаина, принадлежавшего "Ювентусу" в период с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро.

На полузащитника Дугласа Косту – 87 млн евро.

На хавбека Федерико Бернардески – 73 млн евро.

На полузащитника Аарона Рэмзи – 44 млн евро.

На вингера Марко Пьяцу – 32 млн евро.

А на Адриена Рабьо – 29 млн.

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В статье: Криштиану Роналду Гонсало Игуаин Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
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Источник:
footballnews24.it

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Комментарии (2)
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Фанат АПЛ
21.12.2021 в 21:31
Ха ха ха! Руководство Ювентуса хвастались,что они на футболках отбили его стоимость в первые месяцы,а это около сотки лямов!Бедные,несчастные...
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Spokoyno (Київ)
21.12.2021 в 21:09
Витрати дійсно великі, але половина питання Тепер варто знати скільки Ювентус "наварив" на Рональду... Щоб мати всю картину.
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