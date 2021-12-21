Ювентус за три года потратил на Роналду 277 миллионов евро

Стало известно, в какую сумму "Ювентусу" обошлось подписание и дальнейшее содержание Криштиану Роналду, сейчас выступающего за "Манчестер Юнайтед". На Игуаина, например, с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро, сообщает La Gazzetta dello Sport.

За три года, проведенные португальцем в клубе, "Юве" потратил 277 миллионов евро.

На нападающего Гонсало Игуаина, принадлежавшего "Ювентусу" в период с 2016 по 2020 год, клуб потратил 122 миллиона евро.

На полузащитника Дугласа Косту – 87 млн евро.

На хавбека Федерико Бернардески – 73 млн евро.

На полузащитника Аарона Рэмзи – 44 млн евро.

На вингера Марко Пьяцу – 32 млн евро.

А на Адриена Рабьо – 29 млн.