Серия А. Шевченко заслуженно останавливает Малиновского, Ювентус продолжает мчать вперед

Серия А. 19-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Аталанта" 0:0

"Дженоа": Сиригу, Камбиазо, Бираски, Бани, Васкес, Кришито (Гильоне 68), Бадель, Стураро (Эрнани 88), Портанова (Мелегони 88), Экубан, Дестро (Пандев 72)

"Аталанта": Спортьелло, Паломино, Демираль, Джимсити, Хатебур, Фройлер (Де Роон 46), Коопмейнерс (Пикколи 84), Дзаппакоста, Миранчук (Пашалич 65), Малиновский (Иличич 65), Сапата (Муриэль 44)

Предупреждения: Стураро 19, Бадель 41 - Фройлер 23

Руслан Малиновский приехал в гости к Андрею Шевченко, Алексей Миранчук - к, возможно, будущей команде. Джан Пьеро Гасперини - к клубу, в котором его до сих пор обожают. Приехали все, правда, злыми. После 1:4 дома от "Ромы", прервавшего серию из шести побед подряд. Тренер предпочёл обвинить в провале арбитров, и даже прессе уже это надоело. Она начала писать о поверхностной игре команды, о явных проблемах в обороне. Да, её проблемы ничто по сравнению с проблемами "Дженоа", которая думает лишь о январе. Но сегодня проявились.

Уже в матче против "Лацио" подопечные Шевченко добавили в чистоте розыгрыша мяча, в порядке. Сегодня он ещё и говорил о фундаментальной важности побед в единоборствах. Эти два аспекта долго проявлялись. В первом тайме хозяева владели мячом лишь 32 процента времени, но, когда владели, ошибались в опасных зонах редко. Оборонялись организованно и спокойно. Прервали серию опасных забросов Малиновского, останавливали его прорывы фолами, когда было нужно. Руслан также дважды пробил по воротам с 18-20 метров очень неточно.

Опасный момент и удар в створ ворот до перерыва выдал лишь Сапата. С проникающего паса Миранчука ещё на шестой минуте он развернулся и пробил. Сиригу вытащил.

Во втором тайме, с выходом на поле более мощного физически опорника Де Роона, гости уже начали выигрывать все больше и больше единоборств. Забросы в штрафную, в том числе и Малиновского, все чаще начали находить адресата. Коопмейнерс пробил с 20-ти метров, и Сиригу пришлось тащить. А хозяева по-прежнему отсутствовали в атаке. Матч они завершили лишь с одним ударом по воротам. Впрочем, оборонялись по-прежнему организованно. А в середине тайма даже совершенно усыпили и выравняли игру.

Финального штурма, по большому счету, не было. Демиралю и Пикколи удалось пробить головой по воротам с отличных позиций. Но первый не попал, а второй пробил по центру. Со второй попытки Сиригу этот мяч укротил. "Дженоа" еще и выбиралась на чужую половину поля.

Впервые после 22-ух матчей во всех турнирах "Аталанта" не забивает. Впервые со второго тура Серии А. По последним матчам против "Наполи", "Вильярреала", "Вероны", "Ромы" чувствовалось, что она в кризисе. Но ведь не в атаке! Тем больший респект "Дженоа" за достижение. В атаке она по-прежнему крайне слаба, но в обороне почти полностью остановила соперника, сковала его. Не уступила в единоборствах, что и просил тренер. На этот раз еще и не привозила глупыми ошибками. Так что результат заслужила. Есть свет в конце туннеля.

А для "Аталанты" туннель, похоже, начинается. Перерыв в сезоне для нее пришел очень вовремя. Перезагрузка нужна критически. Гасперини перед матчем заявил, что тяжелое поражение от "Ромы" даже на пользу, поскольку после него будет легче настроить и подготовить команду. Он ошибся. Сегодня она была не подготовленной и не настроенной. Крайне блеклой.

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Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри" 2:0

Голы: Кен 40, Бернардески 83

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Бонуччи, Де Лихт, Сандро, Бентанкур, Артур (Локателли 83), Рабио (МакКенни 46), Бернардески (Де Шильо 89), Мората (Жорже 89), Кен (Кулушевски 72)

"Кальяри": Краньо, Дзаппа, Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Белланова, Дейола (Олива 71), Грасси, Дальберт (Кейта Бальде 84), Перейро (Паволетти 64), Жоао Педро

Предупреждения: Карбони 24, Дальберт 35, Паволетти 85

В Турине матч протекал очень похоже. Все те же 68 процентов владения мячом до перерыва. Также лишь один удар в створ ворот. Также крайне медленная игра фаворита с недостатком касаний мяча в штрафной. Также некое пробуждение аутсайдера после 30-ти минут обороны. Разница здесь была в том, что именно во время этого пробуждения фавориту удалось открыть счет. Мойзе Кен, вообще-то, угрожал воротам трижды. Постоянно головой. Вначале чуть-чуть не попал, затем попал в стойку, а затем, после прорыва и навеса Бернардески, забил.

Во втором тайме "Ювентус" уже играл в типичный футбол Массимилиано Аллегри. Катал мяч, никуда не спешил. За такое в нынешнем сезоне он уже не раз расплачивался. И сейчас чуть не пропустил с прострела Беллановы. Дальберт не сумел попасть с шести метров. А удар Жоао Педро головой с навеса потащил Щесны. Тем не менее, следующим забил он. Кулушевски отправил в прорыв Бернардески, и лучший игрок команды в декабре забил свой первый гол за 44 матча Серии А.

"Ювентус" уже с 19-ю очками в последних восьми матчах лиги. Причем во всех шести победных он не пропускал. Пусть и играет неярко. Футбол Аллегри мчит вперед и уже отстает лишь на четыре очка от команды Гасперини. "Кальяри" же остается 19-ым и отстает от "Дженоа" на одно очко. После двух 0:4 подряд, после заявлений спортивного директора Стефано Каподзукки о том, что для некоторых игроков это были последние матчи за клуб, после исключений из заявки Година и Касереса он очень прилично поборолся. Но качества не хватило.