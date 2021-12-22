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Гасперини объяснил, почему не удалось выиграть у Дженоа Шевченко

Италия
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Наставник "Аталанты" высказался о поединке с "грифонами"

Гасперини объяснил, почему не удалось выиграть у Дженоа Шевченко

Фото: atalanta.it

Новина українською

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подвел итоги поединка против "Дженоа" Андрея Шевченко (0:0) в 19-м туре чемпионата Италии.

"Я рад, что у нас 38 очков на середине этапа, что является рекордом за время моего пребывания в "Аталанте". С другой стороны, я сожалею, потому что мы завоевали лишь одно очко в последних двух играх, но в глобальном масштабе, глядя на кампанию, мы можем быть удовлетворены.

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Нам совсем не удаются угловые – соперники, пожалуй, лучше организованы в этом плане. В матче с "Дженоа" мы могли забить несколько раз, и при такой игре стандартные положения могли стать решающими. Нам приходилось играть верхом, но получалась плохо. Состояние поля не позволяло нам играть в быстрый пас", - приводит слова Гасперини Football Italia со ссылкой на DAZN.

Отметим, после 19-ти туров "Аталанта" занимает 4-е место в Серии А, набрав 38 очков. "Дженоа" располагается на 18-й позиции с 11 очками.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
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Источник:
Football Italia

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