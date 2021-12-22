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Команда Шевченко сдержала фаворита. Видео ничьей между Дженоа и Аталантой

Италия
(1 голосов)

Дженоа - Аталанта ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Команда Шевченко сдержала фаворита. Видео ничьей между Дженоа и Аталантой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Дженоа" Андрея Шевченко до сих пор не побеждала в чемпионате Италии. Но не всегда только победы считаются успехом. В поединке, в котором был четко выражен фаворит, не проигрыш аутсайдера является сенсацией.

Именно так произошло в поединке 19-го тура Серии А, в котором "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко дома не проиграла "Аталанте" 0:0. Неплохой результат для "грифонов" перед рождественским перерывом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 19-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Дженоа" - "Аталанта" 0:0

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В статье: Аталанта (Бергамо) Дженоа (Генуя)
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