Команда Шевченко сдержала фаворита. Видео ничьей между Дженоа и Аталантой

"Дженоа" Андрея Шевченко до сих пор не побеждала в чемпионате Италии. Но не всегда только победы считаются успехом. В поединке, в котором был четко выражен фаворит, не проигрыш аутсайдера является сенсацией.

Именно так произошло в поединке 19-го тура Серии А, в котором "Дженоа" украинского тренера Андрея Шевченко дома не проиграла "Аталанте" 0:0. Неплохой результат для "грифонов" перед рождественским перерывом.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Серии А.

Серия А. 19-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Аталанта" 0:0