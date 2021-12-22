Аллегри подбирается к топ-4. Ювентус - Кальяри 2:0. Видео голов, обзор матча

"Ювентус" плохо начал сезон в Серии А, но гранд остается грандом даже в трудные времена. Ближе к концу первого круга команда Макса Аллегри подобралась поближе к топ-4, уже дыша в спину командам из зоны Лиги чемпионов. Последний штрих в первом круге состоялся в поединке с "Кальяри", в котором "Юве" завоевал уверенную победу 2:0.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 19-го тура Серии А.

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Кальяри" 2:0

Голы: Кен 40, Бернардески 83