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Аллегри подбирается к топ-4. Ювентус - Кальяри 2:0. Видео голов, обзор матча
Ювентус - Кальяри ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 21.12.2021 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" плохо начал сезон в Серии А, но гранд остается грандом даже в трудные времена. Ближе к концу первого круга команда Макса Аллегри подобралась поближе к топ-4, уже дыша в спину командам из зоны Лиги чемпионов. Последний штрих в первом круге состоялся в поединке с "Кальяри", в котором "Юве" завоевал уверенную победу 2:0.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 19-го тура Серии А.
Турин. "Алльянц Стадиум"
"Ювентус" - "Кальяри" 2:0
Голы: Кен 40, Бернардески 83
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