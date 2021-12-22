Серия А. Грязная гостевая победа Лацио по просьбе Сарри

Серия А. 18-й тур

Венеция. "Пьерлуиджи Пенцо"

"Венеция" - "Лацио" 1:3

Голы: Форте 30 - Педро 3, Ачерби 48, Луис Альберто 90+5

Удаление: Тессманн 90+1 (В, прямая красная)

В октябре "Лацио" уже попал в кризис. С запиранием на базе. Помогло это ненадолго. В декабре он застрял в хвосте первой десятки, лишь 15-ым по пропущенным. Маурицио Сарри даже устроил тяжёлую полуторачасовую беседу с игроками вместо тренировки, президент Клаудио Лотито также прошёлся по ним. Это помогло победить дома "Дженоа". Даже без Чиро Иммобиле. Но теперь, вновь без Чиро, пришлось уже играть вне Рима, где "орлы" набрали лишь восемь очков в девяти матчах. В Венеции, где проиграла "Рома" и не выиграл "Ювентус".

Хозяева начали агрессивно. На чем и были пойманы. Педро легко прорвался почти из центра поля в штрафную и покатил в угол. Шесть голов и два ассиста испанца в последних десяти матчах лиги. Далее гости чётко успокаивали игру в центре поля и даже выше. Но в середине первого тайма потеряли инициативу. Давление "Венеции" все усиливалось, левый фланг обороны "Лацио" с глухим запасным Раду проваливался. Активный и до того Форте подстроился под не очень удобный навес Араму оттуда и забил головой свой первый гол в карьере в Серии А.

После этого ещё и правый фланг начал проседать, оттуда навесили на угол вратарской, и Мадзокки должен был замыкать точнее. Лишь после этого фаворит проснулся и провел концовку тайма мощно. Хотя без реальной угрозы воротам. Второй тайм начал так же. Впрочем, на этот раз забил. Катальди закручивал угловой в ворота, а Ачерби подправил. Далее же вернулся сценарий первого тайма. Почти. На этот раз в минуты доминирования "Венеции" римляне оборонялись гораздо четче и спокойнее. Прервали немало опасных пасов еще до удара.

На последних секундах еще и удалось забить третий мяч. Луис Альберто получил в штрафной, принял мяч на грудь и классно пробил левой ногой.

Сарри постоянно жаловался на нестабильность команды. Игровую и ментальную. Игровая и сегодня проявилась. Тем не менее, победа добыта, а это самое главное. На непростом стадионе, где не побеждала в пяти матчах подряд, при своей ужасной гостевой форме, при нервной ситуации в целом эти три очка очень важны. Тот же Сарри призывал команду научиться добывать "грязные" победы, быть злее. Сегодняшний матч вполне отвечает определению злой и грязной победы. Второй подряд без Иммобиле после восьми матчей без побед без него. Уже знак.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Болонья" 0:3

Голы: Орсолини 36, Хики 44, Сантандер 90+4