Серия А. Натужная победа Интера, Рома и Фиорентина оступаются

Серия А. 19-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Торино" 1:0

Гол: Думфриз 30

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, А. Бастони, Думфриз (Д'Амброзио 82), Брозович, Видаль (Сенси 82), Чалханоглу (Весино 69), Перишич (Димарко 90), Джеко, Лаутаро Мартинес (Санчес 69)

"Торино": В. Милинкович-Савич, Буонджорно (Родригес 65), Джиджи, Бремер, Синго, Лукич, Побега (Мандрагора 65), Айна (Ансальди 76), Пьяца, Брекало (Прат 76), Санабрия (Варминг 59)

Предупреждениe: Чалханоглу 65

"Интер" обеспечил себе статус зимнего чемпиона еще после 18-го тура. Впрочем, останавливаться на этом не было никакой причины. Симоне Индзаги заявил, что это должно лишь добавить мотивации на будущее. Точно добавляли мотивации и 103 гола в лиге за календарный год, что никому не удавалось с 1950-го. Десять матчей лиге подряд без поражений с восемью победами, шесть побед подряд, пять матчей подряд без пропущенных впервые за 25 лет. 3:2, 2:0, 2:0, 3:0, 4:0, 5:0. Все это хотелось продолжить.

Конечно, против крепкого "Торино", не проигравшего в четырех предыдущих матчах, надеяться на 6:0 не было никаких причин. "Торо" Ивана Юрича даже в гостях возил "Рому" и "Милан", играл на равных с "Наполи". Индзаги хвалил здоровую, организованную, оптимистичную команду со всегда готовым к матчам тренером. Проблема этой здоровой команды была в способности забить. Вышеуказанным трем грандам она в итоге уступила со счетом 0:1. Уступила и здесь с точно таким, хотя играла очень прилично.

Первые удары нанесли гости. Ханданович заблокировал в упор прострел Брекало, взял удар головой совершенно свободного Бремера. В середине тайма Пьяца чуть не попал крученым ударом. С другой стороны, такая наглость гостей позволяла хозяевам устраивать фирменные контратаки в стиле Индзаги. Даже Бастони вышел на вратаря. Пробил выше. Брозович пробил слабо в него. Лаутаро обошел Милинковича-Савича, но его заблокировали. А вот прорыв Брозовича с пасом левее Джеко и прострелом последнего на Думфриза сработал.

Между 30-ой и 66-ой минутами момент Лаутаро был единственным заметным. В целом же шла вязкая жесткая крайне медленная битва. В которой туринцы смелели и отвоевывали проценты владения мячом с каждой минутой. На 66-ой хитрый штрафной удар Лукича низом потащил Ханданович. Серию прорывов и прострелов слева было не так просто прерывать. Но в итоге чемпиону удалось докатить матч до конца и продолжить все свои серии. Уже семь побед подряд, шесть подряд без пропущенных, 11 без поражений.

После финального свистка игроки "Интера" бурно радовались. Они ощущали, что матч был непростым и были очень довольны результату как его, так и первого круга в целом. А игроки "Торино" вновь остались лишь с комплиментами. В гостях они уже не выигрывают в седьмом матче подряд. Из них пять проиграны со счетом 0:1. В том числе и четыре - грандам при весьма приличной игре. Им всегда чего-то не хватает.

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Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Сампдория" 1:1

Голы: Шомуродов 72 - Габбьядини 80

"Рома": Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Манчини, Смоллинг, Винья (Шомуродов 67), Кристанте, Верету (Эль-Шаарави 67), Мхитарян, Дзаньоло, Абрахам (Афена-Гьян 46)

"Сампдория": Фальконе, Берешински (Черво 76), Йошида, О. Колли, Ауджелло, Экдаль, А. Силва, Кандрева (Депаоли 89), Аскильдсен (Йепес 89), Капуто (Квальярелла 76), Габбьядини

Предупреждения: Берешински 44, Фальконе 60, Аскильдсен 61

"Роме" до такого уровня и до таких серий, как у "Интера", далеко. Она подходила к 19-му туру с тремя победами подряд во всех турнирах. Правда, третья, над "Аталантой" в гостях со счетом 4:1, была великолепной, из тех, которые перезагружают сезон. Жозе Моуриньо на это и надеялся, много и довольно говорил о глубокой игре от обороны, о том, что невозможно постоянно доминировать. Что нужно уметь страдать, бороться. Вот как раз дома против "Сампдории" нужно было играть в другой футбол. Доминировать, взламывать.

В первом тайме команды будто забыли о том, что из пределов штрафной площадки также дозволено бить. Абрахам вспомнил, но немного не попал головой. В целом же обстрел шел издали, и неудачно. А мячом даже больше владел аутсайдер. В начале второго тайма еще и Кандрева замкнул в стойку. На это уже фаворит ответил. Фальконе совершил двойной сейв после удара Дзаньоло и добивания Афены-Гьяна. Шомуродову также пришлось добивать, и Эльдор как раз сумел.

Следует отметить, что автор гола, форвард, вышел на замену вместо латераля, а вингер Эль-Шаарави - вместо опорника Верету. То есть Моуриньо произвел замены с явным усилением атаки. За это он получил в награду гол. Но и оголенность обороны. Похоже, она сыграла роль во время углового. Бардаком в штрафной площадке воспользовался Габбьядини, добив с пары метров после стойки от удара Колли.

К этому матчу "Рома" подошла с серией из 15-ти побед подряд дома над командами, не входящими в традиционную Топ-7 лиги. Правда, большинство этих побед, особенно в этом сезоне, были невзрачными, серыми по игре. И вот сегодня точно такая же серая игра наконец ударила по ней. Прежде всего было важно подтвердить победу над "Аталантой". Тренеры всегда говорят о важности подтверждения после большого успеха. Не удалось. Не удалось и приблизиться к четвертому месту на расстояние четырех очков.

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Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Лазанья 17 - Кастровилли 81

"Эллас Верона": Монтипо, Фараони, Шутало, Казале, Лазович, Илич, Велозу (Бесса 46), Тамез, Лазанья (Канчелльери 81), Капрари (Хонгла 80), Симеоне

"Фиорентина": Терраччьяно, Венути (Одриосола 70), Миленкович, Игор, Терзич, Торрейра, Данкан, Бонавентура (Кастровилли 46), Н. Гонсалес, Влахович, Соттил (Сапонара 63, Кальехон 70)

Предупреждения: Капрари 46, Илич 46 - Терзич 84