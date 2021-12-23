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Эмполи - Милан 2:4. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эмполи - Милан, Серия А, 22 декабря 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Эмполи - Милан, которые встречались в 19-м туре итальянской Серии А. После трех поединков без побед россонери наконец-то выиграли. Героем стал Франк Кэсси, оформивший дубль. Флоренци классно забил со штрафного, а защитник Тео Эрнандес сыграл у ворот как настоящий форвард. Милан снова оторвался от Наполи, отставание от Интера составляет четыре очка.
Серия А. 19-й тур
22 декабря. Эмполи. "Карло Кастеллани"
"Эмполи" - "Милан" 2:4
Голы: Байрами 18, Пинамонти 84 (пен.) - Кесси 12, 42, Флоренци 63, Эрнандес 69
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