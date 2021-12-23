Тур главных фаворитов и аутсайдеров. Итоги 19-го тура Серии А

Удинезе - Салернитана - не состоялся

Дженоа - Аталанта 0:0

Ювентус - Кальяри 2:0

Венеция - Лацио 1:3

Сассуоло - Болонья 0:3

Интер - Торино 1:0

Рома - Сампдория 1:1

Эллас Верона - Фиорентина 1:1

Наполи - Специя 0:1

Эмполи - Милан 2:4

В 19-ом туре Серии А, последнем в 2021-ом году, лидеры должны были либо подтверждать громкую победу или приличную серию, либо наоборот - выбираться из слабой серии либо слабого результата. Получилось по-разному. Шесть команд из Топ-10 потеряли очки. Три аутсайдера остановили грандов. Все это лишь усиливает наш аппетит к началу второго круга. Надеемся, что до него команды отдохнут и, кроме драматичных результатов, выдадут больше голов. 21 в девяти матчах - явный признак усталости.

"Интер"

"Интер" подтвердил обеспеченный ещё после 18-го тура статус зимнего чемпиона. Первый круг он завершил девятью победами и двумя ничьими в 11-ти матчах, семью победами подряд, шестью матчами подряд без пропущенных. Дома в 26-ти последних матчах лиги добыл уже 23 победы и три ничьи. Правда, из серии без пропущенных матч против "Торино" выдался наиболее сложным. Соперник играл смело, жёстко, агрессивно. Его удалось поймать в первом тайме лишь на серии контратак (лишь с одним голом). А во втором уже пришлось отбиваться.

Симоне Индзаги заявил, что именно такую игру в матче против "здоровой и организованной" команды Ивана Юрича и ожидал. И потому остался очень доволен борьбой, компактностью своей команды, результатом. Даже креативом в первом тайме. Остались очень довольны и игроки, бурно праздновавшие после финального свистка. Солидную игру в непростом матче, мощный первый круг. Алессандро Бастони прежде всего и говорил о солидности уже на уровне предыдущего сезона.

Дензел Думфриз забил уже в третьем из четырёх последних матчей лиги. А его команда вышла на 32 победы в матчах лиги в 2021-ом году. Лишь однажды в истории в календарном году кто-то добыл больше.

"Ювентус"

"Ювентус" подтвердил статус чемпиона преследователей Топ-4. Который уже всего в четырех очках. Ему до интеровских серий далеко. Но все же шесть побед и ничья в восьми матчах, все победы без пропущенных - звучит неплохо. Массимилиано Аллегри нашёл тактические ходы. Сместил Морату на левый фланг, Бернардески отправил на правый, а по ходу матча перевёл на левый. В центре атаки же играл Кен. Мойзе в итоге нанес серию ударов головой, забив одним, а Федерико стал героем матча, с ассистом с одного фланга и голом с другого.

Быть довольным уровнем игры по-прежнему не приходится. Все тот же футбол Аллегри с обороной после 1:0. Во втором тайме при 1:0 он явно мог пропустить дважды. Войцех Щесны заявил, что нельзя сидеть так глубоко при таком счёте и команда не может позволить себе быть такой высокомерной. Вспомнив, что так потеряли очки в Венеции. Бернардески говорил о том же. Хотя последний (забивший впервые после 43-ех матчей лиги) - и о медленном нахождении баланса, сплоченности, скромности.

"Милан"

"Милану" как раз пришлось вылезать из неудачной серии. Из восьми очков в семи матчах лиги. Из заторможенности, отсутствия идей в атаке, тактической беспомощности, эпидемии травм, ощущения депрессии. Стефано Пиоли признал, что передал игрокам многочисленные вопросы прессы, в том числе и задаваемые ему самому, о потухших игроках, их нежелании бегать и бороться, о "пустом баке горючего". Явно слыхал он и слова Арриго Сакки о коллапсе команды, о том, что уже не команда. На все это команда отреагировала наилучшим образом.

"Милан" принял бой в гостях у очень опасного, мобильного, интенсивного нацеленного всегда на атаку и не проигравшего шесть матчей подряд "Эмполи". Уступил ему целых десять процентов владения мячом, но отвечал ударом на удар. Вратарь, перекладина, защитники на линии ворот спасали, Пиоли услыхал критику, и его тактические ходы в виде Франка Кесси на позиции "десятки" (два гола, лучший полузащитник-бомбардир команды за календарный год со времен Кака с 13-ю) и Салемакерса (ассист и отличная игра) на левом фланге принесли дивиденды.

Именно после традиционно тяжёлого для себя декабря (уже девятого тяжёлого подряд) удалось забить четыре мяча в одном матче в равных составах впервые с августа. Именно в таком тяжёлом месяце удалось оформить 17-ую гостевую победу в календарном году, что ранее в истории лиги удавалось лишь одной команде. Не случайно Пиоли говорил, что в этом матче после такого месяца его интересовали лишь очки. А он ещё и получил яркую атаку, за первые 12 минут создавшую больше, чем за предыдущие 180. Даже без Златана.

"Лацио" и "Рома"

Маурицио Сарри также интересовал лишь результат. Он надеялся на улучшение игры, но в Венеции, где "Лацио" не побеждал пять раз подряд, в гостях, где в нынешнем сезоне играет слабо, против соперника, который дома побеждал "Рому" и не проигрывал "Ювентусу", было сложно. Маурицио требовал от команды научиться побеждать грязно и быть злее. Так и вышло. Она забила в начале каждого из таймов прорывом Педро и "стандартом" Ачерби, затем откатывалась назад, пропустив лишь однажды, а в концовке третья атака лиги ещё и добила.

Педро с шестью голами и двумя ассистами в последних десяти матчах. Луис Альберто стает суперсабом. Они помогли выиграть второй матч подряд без Чиро Иммобиле, чего в одном сезоне не случалось никогда. Помогли выиграть 24 матча лиги за год, чего команде не удавалось никогда.

Перед "Ромой" стояла такая же задача. Подтвердить уверенную победу в предыдущем туре. Более того, подтверждать нужно было огромный успех, 4:1 в Бергамо. Иначе он бы практически нивелировался, потерял значение. Против "Сампдории" также был важен лишь результат. Но вот как раз "волки" его не добыли. Прежде всего потому, что в начале таймов спали. Первый тайм и вовсе был крайне скучным. А в начале второго в стойку попал как раз гость Кандрева. Яркую же середину тайма с голом Шомуродова нивелировал бардак при угловом у своих ворот.

После матча против "Аталанты" Жозе Моуриньо много говорил об обороне, об умении защищаться, страдать. Против "Сампдории" нужно было совсем другое. Атаковать. Потому "Рома" и не переиграла дома команду не из традиционной Топ-7 впервые после 15-ти побед. Правду говоря, и большинство тех побед были натужными. Расплата за них приближалась. Кстати, перевести на атаку Жозе пытался, совершенно непохоже на себя, в середине второго тайма выпустив вингера вместо опорника и форварда вместо латераля. Из-за чего и забил, и пропустил.

Португалец признал абсолютно проблемный первый тайм с потерями мяча, плохой концентрацией. Признал отсутствие качества в игре в целом. Хотя и пытался жаловаться на то, что соперник не желал играть в футбол. Нужно уметь взламывать и таких.

"Наполи"

"Наполи" также продемонстрировал неумение взламывать. Уже во втором домашнем матче подряд проиграв гораздо более скромному сопернику со счетом 0:1. "Специю" он перестрелял по ударам по воротам со счетом 26:8, по ударам в створ - 7:0, владел мячом 65 процентов времени. При этом остроты, точности явно не хватало. Год назад здесь же против этой команды (1:2) статистика была похожей, но тогда вратарь гостей Проведель крутился как белка в колесе, таща невероятные удары. На этот раз он даже не очень тяжело работал.

От "Эмполи" неаполитанцы пропустили почти автогол, от "Специи" - официальный. Впервые за 17 лет, то есть после начала подсчёта такой статистики, кто-то выиграл матч Серии А без единого удара в створ. Лучано Спаллетти был вынужден признать, что его команда сделала недостаточно, недостаточно растягивала соперника. И из-за этого уже вынуждена оглядываться назад. Впрочем, и он сам сделал недостаточно. Замены Мертенса на Петанью, Зелински на Элмаса (Дрис и Пётр играли хорошо), вингера Политано на опорника Демме никто не объяснит.

"Наполи" набрал лишь восемь очков в восьми последних матчах. Потерпел три поражения дома подряд.

"Аталанта"

Бергамцы в восьми последних матчах набрали 19 очков. Вот только в двух последних - лишь одно, и именно на это обращают внимание. Все ожидали от них сильного разъяренного ответа после 1:4, сам Джан Пьеро Гасперини заявил, что тяжелое поражение даже лучше настроит команду на матч против "Дженоа". В итоге же получилось наоборот. Она настроилась отвратительно, выглядела как комбинация вчерашней "Ромы" и "Милана" с "Лацио" середины декабря. Совершенно не боролась, не ускорялась, не искала идеи. Даже проиграла много единоборств.

Наверное, логично, поскольку сам Гасперини перед матчем не искал идеи реабилитации от 1:4, а обвинял во всем судей. После же матча в Генуе прежде всего обвинял плохое поле. Он не настроил команду на игру. Потому неудивительно читать вердикт Eco Di Bergamo "худшая "Аталанта" в 2021-ом году". И вердикт эксперта Tutto Mercato Web Марио Скончерти: "Уродливая "Аталанта", скучная, без ритма".

Другие

Преследователи традиционной Топ-7 и в 19-ом туре, как и в 18-ом, застряли на месте. "Фиорентина" вновь не победила, ей вновь пришлось отыгрываться. Винченцо Итальяно был рад характеру команды, но и признал слабый первый тайм. "Верона" не вернула грозную домашнюю форму. Она должна была переигрывать флорентийцев, но запорола слишком много моментов. Запорол много и "Эмполи". Аурелио Андреаццоли после такой игры заявил, что чувствует, будто его команда победила, но за ощущения очков не дают.

"Торино" в седьмой раз подряд в гостях не выиграл, в четвёртом гостевом матче против гранда подряд играл очень прилично, но в четвертый раз проиграл со счетом 0:1. Юрич говорил о недостатке скорости и качества в атаке. "Сассуоло" же и вовсе вдруг оглушительно провалился дома. Алессио Дионизи не сумел объяснить, почему. Объяснение на самом деле простое, и оно вытекает из многих предыдущих матчей. Явный недостаток зрелости.

Что касается аутсайдеров, то как раз они в этом туре добавили. Даже "Кальяри" после двух 0:4, исключений из заявки Година и Касереса и в преддверии чистки в январе поборолся с "Ювентусом". Вальтер Маццарри остался вполне доволен увиденным и даже видел близость ничьей. "Дженоа" добыла эту ничью в преддверии своей январской чистки, полностью перекрыв "Аталанту". Пусть и по воротам пробила лишь однажды. "Сампдория" чуть не уволенного Роберто Д'Аверсы перекрыла "Рому" и начинает показывать качества середняка, а не аутсайдера.

Ну а "Специя", которую запирали на стадионе собственные болельщики, которая, судя по сообщениям, уже решила уволить Тьяго Мотту, и ждала лишь января, чтобы не платить компенсацию, поборолась за себя и за тренера. Мотта довольно рассказывал, как удалось перекрыть каналы острых передач "Наполи", лишить его возможности создавать свободное пространство. В конце концов, несмотря на статистику ударов и владения мячом, несмотря на серию неточных ударов хозяев с отличных позиций, гости действительно держались прилично.

Следует напомнить, что матч "Удинезе" - "Салернитана" не состоялся. Гости не явились по причине запрета местных властей Салерно из-за заражения коронавирусом в команде. Они получат техническое поражение, подадут апелляцию, и, согласно прецедентам, должны выиграть её, и матч будет сыгран. Хотя, возможно, и не будет по другой причине. Если "Салернитана" не найдёт до 31-го декабря нового владельца - ей угрожает немедленное исключение из Серии А.

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# КОМАНДА И В Н П О 1 Интер 19 14 4 1 46 2 Милан 19 13 3 3 42 3 Наполи 19 12 3 4 39 4 Аталанта 19 11 5 3 38 5 Ювентус 19 10 4 5 34 6 Рома 19 10 2 7 32 7 Фиорентина 19 10 2 7 32 8 Лацио 19 9 4 6 31 9 Эмполи 19 8 3 8 27 10 Болонья 19 8 3 8 27 11 Торино 19 7 4 8 25 12 Эллас Верона 19 6 6 7 24 13 Сассуоло 19 6 6 7 24 14 Удинезе 18 4 8 6 20 15 Сампдория 19 5 5 9 20 16 Венеция 19 4 5 10 17 17 Специя 19 4 4 11 16 18 Дженоа 19 1 8 10 11 19 Кальяри 19 1 7 11 10 20 Салернитана 18 2 2 14 8

Фото - Ansa