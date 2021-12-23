Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дженоа Шевченко начала переговоры с Аталантой по трансферу Миранчука
Переход может состояться уже зимой
Getty Images
"Дженоа" Андрея Шевченко вступила в фазу переговоров по полузащитнику "Аталанты" Алекссею Миранчуку, сообщает La Repubblica. "Бергамески" хотят 12 миллионов евро за россиянина чистыми.
Еще три миллиона "Аталанта" хочет получить в качестве бонусов, связанных с сохранением генуэзцами места в Серии А, а также индивидуальными показателями хавбека.
Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хотел бы видеть Алексея в клубе на правах аренды.
Также "Дженоа" интересуется вингером "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвардом "Гронингена" Йоргеном Ларсеном и защитником "Удинезе" Йенсом Ларсеном.
В этом сезоне Алексей выходил на поле в футболке "Аталанты" 12 раз, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Популярное сейчас
- Сергей Ковалец возглавил аматорский клуб
- Перекладина помешала Ярмоленко стать героем. ВИДЕО, как Вест Хэм проиграл Тоттенхэму
- Черноморец может подписать бывшего защитника Динамо - СМИ
- Луческу: Рад, что Миколенко переходит в Эвертон
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО