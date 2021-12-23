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Дженоа Шевченко начала переговоры с Аталантой по трансферу Миранчука

Италия
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Переход может состояться уже зимой

Дженоа Шевченко начала переговоры с Аталантой по трансферу Миранчука

Getty Images

Новина українською

"Дженоа" Андрея Шевченко вступила в фазу переговоров по полузащитнику "Аталанты" Алекссею Миранчуку, сообщает La Repubblica. "Бергамески" хотят 12 миллионов евро за россиянина чистыми.

Еще три миллиона "Аталанта" хочет получить в качестве бонусов, связанных с сохранением генуэзцами места в Серии А, а также индивидуальными показателями хавбека.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко хотел бы видеть Алексея в клубе на правах аренды.

Также "Дженоа" интересуется вингером "Болоньи" Риккардо Орсолини, форвардом "Гронингена" Йоргеном Ларсеном и защитником "Удинезе" Йенсом Ларсеном.

В этом сезоне Алексей выходил на поле в футболке "Аталанты" 12 раз, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Андрей Шевченко Аталанта (Бергамо) Алексей Миранчук Дженоа (Генуя)
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Источник:
genova.repubblica.it

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
23.12.2021 в 20:46
Шева говорил что у них нет места для игроков с не паспортом ЕС, поэтому он не может брать украинцев в команду, а россиян можно получается.
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