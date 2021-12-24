Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Дженоа отклонил предложение от клуба МЛС
Футболист решил остаться в команде Андрея Шевченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник и капитан "Дженоа" Доменико Кришито получил предложение о продолжении карьеры в МЛС, где в его услугах был заинтересован "Торонто".
Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, канадский клуб предлагал 34-летнему футболисту двухлетний контракт. Тем не менее защитник отклонил предложение и решил остаться в команде Андрея Шевченко.
В нынешнем сезоне защитник провел в составе "грифонов" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил одну голевую передачу.
Напомним, что Кришито вернулся из "Зенита" в "Дженоа" в 2018 году.
Популярное сейчас
- Юрий Вернидуб подписал новый контракт с молдавским Шерифом
- Манчестер Сити готов выплатить отступные за Холанда - СМИ
- "Не просто так там сидеть". Милевский - о возможной работе в Динамо
- Гасперини объяснил, почему не удалось выиграть у Дженоа Шевченко
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО
- Даша Савина хвастается идеальной фигурой в купальнике на Мальдивах. ФОТО