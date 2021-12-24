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Капитан Дженоа отклонил предложение от клуба МЛС

Италия
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Футболист решил остаться в команде Андрея Шевченко

Капитан Дженоа отклонил предложение от клуба МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник и капитан "Дженоа" Доменико Кришито получил предложение о продолжении карьеры в МЛС, где в его услугах был заинтересован "Торонто".

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, канадский клуб предлагал 34-летнему футболисту двухлетний контракт. Тем не менее защитник отклонил предложение и решил остаться в команде Андрея Шевченко.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе "грифонов" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил одну голевую передачу.

Напомним, что Кришито вернулся из "Зенита" в "Дженоа" в 2018 году.

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В статье: Доменико Кришито Дженоа (Генуя)
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