Капитан Дженоа отклонил предложение от клуба МЛС

Защитник и капитан "Дженоа" Доменико Кришито получил предложение о продолжении карьеры в МЛС, где в его услугах был заинтересован "Торонто".

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter, канадский клуб предлагал 34-летнему футболисту двухлетний контракт. Тем не менее защитник отклонил предложение и решил остаться в команде Андрея Шевченко.

В нынешнем сезоне защитник провел в составе "грифонов" 16 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и выполнил одну голевую передачу.

Напомним, что Кришито вернулся из "Зенита" в "Дженоа" в 2018 году.