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Шкриньяр не исключает ухода из Интера
Пока игрок готов играть
Защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр не исключил, что может покинуть команду. Однако футболист отмечает, что чувствует себя комфортно в стане чемпионом Италии.
"Я не думаю об уходе, мне хорошо в "Интере". Однако никогда не знаешь, что может произойти. Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, ведь он заканчивается только в 2023 году", — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera.
26-летний Шкриньяр перешёл в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года за € 34 млн. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил три гола.
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