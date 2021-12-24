Шкриньяр не исключает ухода из Интера

Защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр не исключил, что может покинуть команду. Однако футболист отмечает, что чувствует себя комфортно в стане чемпионом Италии.

"Я не думаю об уходе, мне хорошо в "Интере". Однако никогда не знаешь, что может произойти. Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, ведь он заканчивается только в 2023 году", — приводит слова Шкриньяра Corriere della Sera.

26-летний Шкриньяр перешёл в "Интер" из "Сампдории" летом 2017 года за € 34 млн. В нынешнем сезоне словацкий защитник в 23 матчах итальянской Серии А и Лиги чемпионов забил три гола.