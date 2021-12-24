Интер может согласовать контракт с Белотти уже зимой

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может покинуть клуб летом в связи с истечением срока действия контракта, сообщает TuttoMercato. Игрок намерен сменить команду, в форварде заинтересован "Интер".

Отмечается, что миланцы могут уже зимой провести с ним переговоры и заключить соглашение.

В текущем сезоне Белотти провел 10 матчей за "Торино", забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.