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Интер может согласовать контракт с Белотти уже зимой

Италия
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Форвард решился покинуть "Торино"

Интер может согласовать контракт с Белотти уже зимой

Новина українською

Нападающий "Торино" Андреа Белотти может покинуть клуб летом в связи с истечением срока действия контракта, сообщает TuttoMercato. Игрок намерен сменить команду, в форварде заинтересован "Интер".

Отмечается, что миланцы могут уже зимой провести с ним переговоры и заключить соглашение.

В текущем сезоне Белотти провел 10 матчей за "Торино", забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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В статье: Интер (Милан) Торино (Турин) Андреа Белотти
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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