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Интер может согласовать контракт с Белотти уже зимой
Форвард решился покинуть "Торино"
Нападающий "Торино" Андреа Белотти может покинуть клуб летом в связи с истечением срока действия контракта, сообщает TuttoMercato. Игрок намерен сменить команду, в форварде заинтересован "Интер".
Отмечается, что миланцы могут уже зимой провести с ним переговоры и заключить соглашение.
В текущем сезоне Белотти провел 10 матчей за "Торино", забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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Источник:tuttomercatoweb.com
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