  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Чалханоглу - о причинах перехода в Интер: Милан не выступал в Лиге чемпионов уже 7 лет
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чалханоглу - о причинах перехода в Интер: Милан не выступал в Лиге чемпионов уже 7 лет

Италия
(1 голосов)

Игрок хотел выступать в самом престижном европейском турнире

Чалханоглу - о причинах перехода в Интер: Милан не выступал в Лиге чемпионов уже 7 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу дал комментарий о том, почему он решил перейти из "Милана" в "Интер" летом 2021-го:

"Мне было трудно справиться с ситуацией. "Милан" не выступал в Лиге чемпионов 7 лет. У моего перехода было много различных причин. "Милан" не объяснял некоторые из них, поэтому я взял ситуацию в свои руки", - сказал Чалханоглу.

Напомним, Хакан перешел в "Интер" в июле 2021 года на правах свободного агента, отказавшись продлить контракт с "россонери". На счету 27-летнего футболиста 6 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду Индзаги в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хакан Чалханоглу Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Calcio Mercato

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...