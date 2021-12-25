Чалханоглу - о причинах перехода в Интер: Милан не выступал в Лиге чемпионов уже 7 лет

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу дал комментарий о том, почему он решил перейти из "Милана" в "Интер" летом 2021-го:

"Мне было трудно справиться с ситуацией. "Милан" не выступал в Лиге чемпионов 7 лет. У моего перехода было много различных причин. "Милан" не объяснял некоторые из них, поэтому я взял ситуацию в свои руки", - сказал Чалханоглу.

Напомним, Хакан перешел в "Интер" в июле 2021 года на правах свободного агента, отказавшись продлить контракт с "россонери". На счету 27-летнего футболиста 6 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду Индзаги в этом сезоне.