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Чалханоглу - о причинах перехода в Интер: Милан не выступал в Лиге чемпионов уже 7 лет
Игрок хотел выступать в самом престижном европейском турнире
Getty Images / Global Images Ukraine
Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу дал комментарий о том, почему он решил перейти из "Милана" в "Интер" летом 2021-го:
"Мне было трудно справиться с ситуацией. "Милан" не выступал в Лиге чемпионов 7 лет. У моего перехода было много различных причин. "Милан" не объяснял некоторые из них, поэтому я взял ситуацию в свои руки", - сказал Чалханоглу.
Напомним, Хакан перешел в "Интер" в июле 2021 года на правах свободного агента, отказавшись продлить контракт с "россонери". На счету 27-летнего футболиста 6 голов и 8 результативных передач в 21 матче за команду Индзаги в этом сезоне.
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