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Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством

Италия
(1 голосов)

На клубном ютуб-канале

Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством

Новина українською

На ютуб-канале "Аталанты" вышло поздравительное видео от игроков. Футболисты команды из Бергамо поздравили фанатов с Рождеством.

Украинец Руслан Малиновский также принял участие в ивенте, поздравив болельщиков сразу и на украинском, и на итальянском языках.

"Всех с Рождеством поздравляю! Желаю всего самого лучшего в Новом году и побольше побед", – сказал полузащитник сборной Украины..

В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 ассист.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
25.12.2021 в 19:54
уважуха Руся
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+1
0
Счётчик шансов (Полтава)
25.12.2021 в 19:11
получается, и на польском поздравил на 2/3.Украинский язык на 65% состоит из польских слов.
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0
-9
avatar
NORDOS
25.12.2021 в 19:36
«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». Иван Тургенев
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+5
0
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Yurko-Zahid (Валего)
25.12.2021 в 19:48
Тебе надурили: це польська складається на дві третини з українських слів.
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+4
0
тутти-10 (Сумська область)
25.12.2021 в 19:08
Козломордий ні інталійською, ні англійською не може зв'язати пари фраз. Тільки болотяним нарєчієм. А наш молодчинка!
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+6
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
25.12.2021 в 19:40
В них щелепа не така
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+3
0


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