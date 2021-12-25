Малиновский на украинском и итальянском языках поздравил с Рождеством

На ютуб-канале "Аталанты" вышло поздравительное видео от игроков. Футболисты команды из Бергамо поздравили фанатов с Рождеством.

Украинец Руслан Малиновский также принял участие в ивенте, поздравив болельщиков сразу и на украинском, и на итальянском языках.

"Всех с Рождеством поздравляю! Желаю всего самого лучшего в Новом году и побольше побед", – сказал полузащитник сборной Украины..

В нынешнем сезоне 28-летний Малиновский принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 ассист.