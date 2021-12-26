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Влахович хочет перейти в Реал, но мадридцам серб не интересен

Италия
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Тем не менее за Душаном следят топ-клубы АПЛ

Влахович хочет перейти в Реал, но мадридцам серб не интересен

Faisal HQ / Автор неизвестен

Итальянское издание Sky Sport сообщает, что форвард "Фиорентины" Душан Влахович не уйдет из команды в это зимнее трансферное окно.

Сербский нападающий хочет стать лучшим бомбардиром Серии А и добыть с "фиалками" место в еврокубках.

А летом 21-летний игрок хочет перейти в команду, которая будет бороться за победу в ЛЧ и мечтает играть за "Реал", но "сливочные" не рассматривают вариант с покупкой серба.

За Влаховичем пристально следят "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Ман Юнайтед".

В текущем сезоне во всех турнирах Влахович принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и 2 ассиста.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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Источник:
Sky Sport Italia

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
26.12.2021 в 17:42
В Реал хочет перейти всё УПЛ, но оно им тоже не ин интересно... что ж делать, о вкусах не спорят )))
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