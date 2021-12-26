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Влахович хочет перейти в Реал, но мадридцам серб не интересен
Тем не менее за Душаном следят топ-клубы АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
Итальянское издание Sky Sport сообщает, что форвард "Фиорентины" Душан Влахович не уйдет из команды в это зимнее трансферное окно.
Сербский нападающий хочет стать лучшим бомбардиром Серии А и добыть с "фиалками" место в еврокубках.
А летом 21-летний игрок хочет перейти в команду, которая будет бороться за победу в ЛЧ и мечтает играть за "Реал", но "сливочные" не рассматривают вариант с покупкой серба.
За Влаховичем пристально следят "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Ман Юнайтед".
В текущем сезоне во всех турнирах Влахович принял участие в 22 поединках, в которых записал на свой счет 18 забитых мячей и 2 ассиста.
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