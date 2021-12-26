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Бонуччи: Роналду знает, что получит по ногам, если будет матч с Италией

Италия
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Защитник не забывает о прошлом

Бонуччи: Роналду знает, что получит по ногам, если будет матч с Италией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий о возможной встрече итальянцев с Португалией в стыковых матчах ЧМ-2022:

"Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

Мы с Криштиану Роналду созванивались и пошутили по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными.

Посмотрим, что произойдет на поле, но Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам", – сказал Бонуччи.

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В статье: Криштиану Роналду Леонардо Бонуччи Национальная сборная Португалии Национальная сборная Италии
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Источник:
L'equipe

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