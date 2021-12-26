Бонуччи: Роналду знает, что получит по ногам, если будет матч с Италией

Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий о возможной встрече итальянцев с Португалией в стыковых матчах ЧМ-2022:

"Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.

Мы с Криштиану Роналду созванивались и пошутили по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными.

Посмотрим, что произойдет на поле, но Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам", – сказал Бонуччи.