Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бонуччи: Роналду знает, что получит по ногам, если будет матч с Италией
Защитник не забывает о прошлом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ювентуса" и сборной Италии Леонардо Бонуччи дал комментарий о возможной встрече итальянцев с Португалией в стыковых матчах ЧМ-2022:
"Я хочу сделать подарок своим детям, которые никогда не видели Италию на чемпионате мира.
Мы с Криштиану Роналду созванивались и пошутили по поводу возможной встречи в плей-офф между нашими сборными.
Посмотрим, что произойдет на поле, но Криштиану знает, что получит несколько ударов по ногам", – сказал Бонуччи.
Популярное сейчас
- Ломаченко заказал крестик для своего отца из кусочков собственных олимпийских медалей. Видео
- Шевчук: Когда жил с Селезневым, то я заснул, а он шумит, разговаривает
- Алжирский футболист умер прямо во время матча после удара в голову
- Шевченко - о ничьей с Аталантой: Ребята сделали то, о чём я просил
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО