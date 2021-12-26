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Сразу три клуба хотят подписать Де Лигта зимой
Игрок может сменить команду
Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту. Голландец интересен "Барселоне", "ПСЖ" и "Тоттенхэму".
В то же время "Ювентус" считает де Лигта неприкасаемым игроком. Сейчас у Маттейса самая высокая зарплата в клубе. К тому же, туринцы еще даже не расплатились с "Аяксом" до конца за защитника. Клубу предстоит выплатить 30 из 75 млн евро за трансфер.
Добавим, что в конце этого сезона сумма отступных де Лигта увеличится до 120 млн евро. В конце следующего эта сумма станет 140 млн.
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