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Сразу три клуба хотят подписать Де Лигта зимой

Италия
(1 голосов)

Игрок может сменить команду

Сразу три клуба хотят подписать Де Лигта зимой

Новина українською

Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту. Голландец интересен "Барселоне", "ПСЖ" и "Тоттенхэму".

В то же время "Ювентус" считает де Лигта неприкасаемым игроком. Сейчас у Маттейса самая высокая зарплата в клубе. К тому же, туринцы еще даже не расплатились с "Аяксом" до конца за защитника. Клубу предстоит выплатить 30 из 75 млн евро за трансфер.

Добавим, что в конце этого сезона сумма отступных де Лигта увеличится до 120 млн евро. В конце следующего эта сумма станет 140 млн.

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Тоттенхэм (Лондон) ПСЖ Матейс де Лигт
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Источник:
Calciomercato

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