Сразу три клуба хотят подписать Де Лигта зимой

Сразу несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику "Ювентуса" Маттейсу де Лигту. Голландец интересен "Барселоне", "ПСЖ" и "Тоттенхэму".

В то же время "Ювентус" считает де Лигта неприкасаемым игроком. Сейчас у Маттейса самая высокая зарплата в клубе. К тому же, туринцы еще даже не расплатились с "Аяксом" до конца за защитника. Клубу предстоит выплатить 30 из 75 млн евро за трансфер.

Добавим, что в конце этого сезона сумма отступных де Лигта увеличится до 120 млн евро. В конце следующего эта сумма станет 140 млн.