Манчини – тренер года по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards определил лучшего тренера 2021 года – им стал Роберто Манчини. Менеджер завоевал золото чемпионата Европы УЕФА со сборной Италии.

Также команда Роберто побила беспроигрышную серию сборной Испании(35 матчей) – 37 игр это абсолютный рекорд.

???? Congratulations to Roberto Mancini on winning the 2021 ⁣Globe Soccer Award for ⁣BEST COACH OF THE YEAR ????@robymancio @xtz_esports @dubaisc #globesoccer #EnterTheZone #InTheZone #ZoneArmy pic.twitter.com/gcMHdmjpjF