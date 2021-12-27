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Манчини – тренер года по версии Globe Soccer Awards

Италия
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Евро решил судьбу награды

Манчини – тренер года по версии Globe Soccer Awards

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Globe Soccer Awards определил лучшего тренера 2021 года – им стал Роберто Манчини. Менеджер завоевал золото чемпионата Европы УЕФА со сборной Италии.

Также команда Роберто побила беспроигрышную серию сборной Испании(35 матчей) – 37 игр это абсолютный рекорд.

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В статье: Роберто Манчини Италия Национальная сборная Италии Globe Soccer Awards
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