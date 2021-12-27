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Манчини – тренер года по версии Globe Soccer Awards
Евро решил судьбу награды
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Globe Soccer Awards определил лучшего тренера 2021 года – им стал Роберто Манчини. Менеджер завоевал золото чемпионата Европы УЕФА со сборной Италии.
Также команда Роберто побила беспроигрышную серию сборной Испании(35 матчей) – 37 игр это абсолютный рекорд.
???? Congratulations to Roberto Mancini on winning the 2021 Globe Soccer Award for BEST COACH OF THE YEAR ????@robymancio @xtz_esports @dubaisc #globesoccer #EnterTheZone #InTheZone #ZoneArmy pic.twitter.com/gcMHdmjpjF— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2021
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