Леонардо Бонуччи – лучший защитник по версии Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards определил лучшего защитника 2021 года – им стал Леонардо Бонуччи. Фуллбек "Ювентуса" и сборной Италии сравнял счет в триумфальном финале Евро.

В лиге чемпионов "Ювентус" вылетел от "Порту" на стадии 1/8 финала, а в Серии А финишировал 4-ым.

Тем не менее "туринцы" стали второй командой с лучшей обороной в лиге после чемпионского "Интера".

В этом сезоне Бонуччи провел за "Ювентус" 21 матч и забил 3 гола.

Known for his remarkable tackling skills and his ability to win aerial duels, Leonardo Bonucci is currently one of Juventus’ strongest players, as well as having been crucial to Italy’s success in UEFA Euro 2020. pic.twitter.com/o560v7o0S3