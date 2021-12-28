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Новым президентом Сампдории стал бывший футболист клуба

Италия
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Предыдущего руководителя арестовали за финансовые махинации

Новым президентом Сампдории стал бывший футболист клуба

Фото: floridagoodfriday.com

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Марко Ланна был назначен новым президентом "Сампдории". Об этом сообщила пресс-служба генуэзского клуба.

53-летний Ланна является воспитанником "Сампдории". Экс-защитник выступал за клуб в 1987 – 1993 и 2002 годах. С клубом он выигрывал чемпионат, два Кубка и один Суперкубок Италии, Кубок Кубков и добирался до финала Лиги чемпионов.

Напомним, предыдущий руководитель "Сампдории" Массимо Ферреро был арестован за финансовые махинации.

После 19 туров Серии А "Сампдория" с 20 очками занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

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В статье: Сампдория (Генуя)
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Источник:
ФК Сампдория

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