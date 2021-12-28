Нападающий "Наполи" Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.

Болезнь протекает бессимптомно. Лосано будет соблюдать период изоляции у себя дома.

Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" могут перенести из-за коронавируса.