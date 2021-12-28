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Нападающий Наполи Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус

Италия
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Форвард пропустит предстоящий матч

Нападающий Наполи Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус

Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен

Новина українською

Нападающий "Наполи" Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.

Болезнь протекает бессимптомно. Лосано будет соблюдать период изоляции у себя дома.

Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус.

Матч 20-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" могут перенести из-за коронавируса.

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В статье: Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано
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