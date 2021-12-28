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Нападающий Наполи Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус
Форвард пропустит предстоящий матч
Фото: footballhd.ru/ Автор - неизвестен
Нападающий "Наполи" Ирвинг Лосано сдал положительный тест на коронавирус, информирует пресс-служба клуба.
Болезнь протекает бессимптомно. Лосано будет соблюдать период изоляции у себя дома.
Ранее полузащитник команды из Неаполя Фабиан Руис сдал в Испании положительный тест на коронавирус.
Матч 20-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Наполи" могут перенести из-за коронавируса.
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