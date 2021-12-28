Умер брат Диего Марадоны – Уго

Уго Марадона, брат Диего Марадоны, умер в возрасте 52 лет, сообщает твиттер "Наполи". Родственник великого аргентинца тоже играл в футбол и тренировал.

Последним клубом в игроцкой карьере Уго был канадский "Торонто Италия" в 1999 году, а в тренерской – пуэрториканский "Айлендерс" в 2005.

Уго выступал за различные клубы в Южной Америке, Европе, Японии и Канаде, а также выступал за юношескую сборную Аргентины.