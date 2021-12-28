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Умер брат Диего Марадоны – Уго
Бывшему профессиональному футболисту было 52 года
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Уго Марадона, брат Диего Марадоны, умер в возрасте 52 лет, сообщает твиттер "Наполи". Родственник великого аргентинца тоже играл в футбол и тренировал.
Последним клубом в игроцкой карьере Уго был канадский "Торонто Италия" в 1999 году, а в тренерской – пуэрториканский "Айлендерс" в 2005.
Уго выступал за различные клубы в Южной Америке, Европе, Японии и Канаде, а также выступал за юношескую сборную Аргентины.
È scomparso Hugo Maradona. Il cordoglio del club.https://t.co/rTvQzxdjKG— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 28, 2021
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