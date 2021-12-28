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Андрей Шевченко и Доменико Кришито заразились коронавирусом

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Болеют везде

Андрей Шевченко и Доменико Кришито заразились коронавирусом

Фото: genoacfc.it

Новина українською

"Дженоа" сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Заболели Андрей Шевченко и Доменико Кришито, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Андрей Шевченко и защитник Доменико Кришито сдали положительные тесты на коронавирус.

Менеджер подтвердил информацию в своем инстаграм, а защитник сообщил, что положительные тесты сдали все члены его семьи.

Сообщается, что руководить тренировками команды в ближайшее время будет ассистент главного тренера Мауро Тассотти.

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В статье: Андрей Шевченко Доменико Кришито Дженоа (Генуя)
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Источник:
genoacfc.it

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Комментарии (3)
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Русланбай (Рівне)
28.12.2021 в 20:45
Так він жеш укооотий !!!!! Як це він міг заразитися ?
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0
-1
Русланбай (Рівне)
28.12.2021 в 20:46
я мав наувазі - прищеплений
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0
0
poni74 (Харьков)
28.12.2021 в 20:37
Вот же-не вовремя...Выздоровления,Андрею Николаевичу.
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0
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