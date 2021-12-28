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Андрей Шевченко и Доменико Кришито заразились коронавирусом
Болеют везде
Фото: genoacfc.it
"Дженоа" сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Заболели Андрей Шевченко и Доменико Кришито, сообщает официальный сайт клуба.
Главный тренер команды Андрей Шевченко и защитник Доменико Кришито сдали положительные тесты на коронавирус.
Менеджер
Сообщается, что руководить тренировками команды в ближайшее время будет ассистент главного тренера Мауро Тассотти.
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