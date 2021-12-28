Андрей Шевченко и Доменико Кришито заразились коронавирусом

"Дженоа" сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в команде. Заболели Андрей Шевченко и Доменико Кришито, сообщает официальный сайт клуба.

Главный тренер команды Андрей Шевченко и защитник Доменико Кришито сдали положительные тесты на коронавирус.

Менеджер подтвердил информацию в своем инстаграм, а защитник сообщил, что положительные тесты сдали все члены его семьи.

Сообщается, что руководить тренировками команды в ближайшее время будет ассистент главного тренера Мауро Тассотти.